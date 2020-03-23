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ЦАМТО

Российские войска будут обучаться на современных полигонах

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Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 20 марта. Отборочные этапы конкурсов Армейских международных игр проходят в рамках занятий по боевой подготовке на полигонах соединений по всей стране.

Инфраструктура полигонов готовится к проведению этих конкурсов. За пять лет в рамках АрМИ ряд полигонов на всей территории России доведены до современного уровня.

Специально оснащенные для проведения Армейских международных игр полигоны в дальнейшем используются для проведения занятий по боевой подготовке и проведения учений подразделений и соединений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В интересах обустройства максимального количества полигонов министром обороны РФ дано указание минимизировать их повторное использование при проведении всеармейских соревнований и АрМИ.

Таким образом, максимальное количество военнослужащих будет иметь возможность заниматься на современной полигонной учебно-материальной базе, что повысит уровень их профессионализма, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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