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ЦАМТО

Предприятия ОПК представили экспертам Минобороны России результаты новых исследований

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Парк Патриот. Архивное фото
Парк Патриот. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

ЦАМТО, 20 марта. В КВЦ "Патриот" 19 марта предприятия промышленности представили перспективные разработки на рассмотрение Комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям по итогам работы за I квартал 2020 года.

В ходе проведения заседания Комиссии были заслушаны доклады представителей промышленности о новых разработках, выполненных в инициативном порядке.

Заседание прошло под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова.

"В настоящее время Комиссия стала действенным инструментом при отборе для дальнейшей реализации предлагаемых предприятиями и организациями промышленности инициативных разработок", – подчеркнул он.

При этом, как отметил начальник Главного управления, об эффективности работы Комиссии свидетельствует увеличение количества инициативных разработок, отобранных для реализации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. За последние три года их общее количество увеличилось почти в 10 раз и составило более 180 разработок.

На заседании были рассмотрены более 15 проектов, выполняемых предприятиями промышленности в инициативном порядке по перспективным направлениям в интересах обороноспособности страны.

Большой интерес экспертов Минобороны России вызвали предложения по применению инновационного серосодержащего материала для дорожных покрытий и строительства в районах Крайнего Севера и арктических территорий, а также разработки в области перспективных средств обеспечения боевой деятельности подразделений специального назначения – индивидуальный буксировщик водолаза и адаптивный грузовой контейнер с защитой от избыточного гидростатического давления.

Экспертные группы органов военного управления рассмотрят инновационные разработки на предмет возможности их использования в интересах обороноспособности страны. В дальнейшем они смогут войти в перечень разработок, отобранных для реализации в интересах ВС России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
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