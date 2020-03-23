Морские силы самообороны Японии получили головной эсминец класса "Майа"

ЦАМТО, 20 марта. На верфи Japan Marine United Corporation (JMU) в Йокогаме 19 марта состоялась церемония передачи Морским силам самообороны Японии головного эсминца (179) "Майа" класса 27DDG (Улучшенный "Атаго"), оснащенного системой "Иджис".

Как сообщает агентство Kyodo, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса церемония прошла без приглашения широкого круга гостей. В мероприятии приняли участие около 100 человек в защитных масках для лица.

По информации Морских сил самообороны Японии, эсминец отличается улучшенной маневренностью и обеспечивает больший радиус перехвата по сравнению с ранее поставленными кораблями.

Как сообщал ЦАМТО, закладка киля головного из двух предназначенных для обеспечения противоракетной обороны эсминцев класса 27DDG (Улучшенный "Атаго") состоялась в апреле 2017 года, церемония спуска на воду прошла на судостроительном предприятии Isogo Works корпорации Japan Marine United в Йокогаме 30 июля 2018 года. Корабль получил наименование (179) "Майа". Стоимость строительства головного эсминца составила 172 млрд. иен (1,6 млрд. долл.).

Спуск на воду второго эсминца серии, (180) "Хагуро", прошел 17 июля 2019 года. Его поставка запланирована на март 2021 года. Стоимость этого корабля составляет около 173,4 млрд. иен.

Новый эскадренный миноносец длиной 169,9 м (на 5 м длиннее эсминца класса "Атаго"), шириной 21 м и стандартным водоизмещением 8200 т (на 400 т больше, чем у эсминца класса "Атаго") оснащен ГЭУ типа COGLAG с двумя ГТД LM2500 компании General Electric, позволяющей развивать максимальную скорость 30 узлов. Корабли оснащены системой управления оружием "Иджис" J7 (аналог Baseline 9). Эсминцы смогут осуществлять пуск ракет SM-3 Блок.IIA, совместно разработанных США и Японией. Ожидается также, что в ближайшем будущем корабли получат ракеты SM-6. В состав вооружения каждого эсминца также войдут 127-мм АУ Mk-45 Mod.4, два 20-мм ЗАК "Фаланкс", ПКР "Тип-17". Каждый из кораблей сможет нести один вертолет SH-60K на летной палубе или в ангаре.

Эсминцы класса 27DDG будут оснащены АСУ силами и средствами ПВО/ПРО оперативного соединения Морских сил самообороны СЕС (Cooperative Engagement Capability), которая позволяет кораблям и самолетам обмениваться данными и формировать единую картину обстановки на ТВД.

К 2021 году в составе Морских сил самообороны Японии планируется иметь восемь оснащенных системой "Иджис" эсминцев, предназначенных для обеспечения противоракетной обороны. По два корабля класса "Атаго" или "Усовершенствованный Атаго" войдут в каждую из четырех флотилий эскадренных миноносцев, базирующихся в Йокосуке, Сасебо, Майзуру и Курэ. Эсминец (179) "Майа" будет размещен на базе в Йокосуке.