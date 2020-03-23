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ЦАМТО

Малый флот Севмаша готовится к навигации

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Севмаш
Открытое Акционерное Общество "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 20 марта. Специалисты воднотранспортного цеха Севмаша ведут активную подготовку к предстоящему навигационному сезону. В рамках реализации масштабной производственной программы предусмотрена полная загрузка малого флота предприятия в 2020 году.

Планируется, что морские суда Севмаша проведут в море суммарно 318 суток – на 67 больше, чем в 2019 году. Плавсостав будет задействован в ряде доковых операций и в обеспечении безопасной стоянки кораблей в акватории, увеличен объем погрузо-разгрузочных работ такелажного участка цеха.

В межнавигационный период осуществляется ремонт судов. В строй после капитального обновления вернулись буксиры "Амурец" и "Северодвинец", плановый доковый ремонт предстоит дизель-электроходу "Евгений Егоров", буксиру "Сергей Слесаревич", теплоходу "Давид Пашаев", а также плавкрану "Юрий Кондрашов".

"Сегодня мощностей цеха достаточно для выполнения всех поставленных задач, в том числе с подводными лодками, как в море, так и на акватории порта", – отметил начальник воднотранспортного цеха Павел Черемный.

Обновление производственных мощностей цеха продолжится. Ожидается вступление в строй транспортного понтона ТП-109 дедвейтом 10 тыс. т. В рамках программы технического перевооружения подразделение получит два скоростных катера, с помощью которых будет обеспечиваться пересадка персонала в море. Кроме того, есть потребность в приобретении трех портальных кранов для достроечных набережных Севмаша.

В феврале 2020 года воднотранспортный цех Севмаша отметил 80-летие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".

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