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Российские подлодки вооружают гиперзвуковыми ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.

Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Подводники Северного флота регулярно участвуют в испытаниях новых комплексов вооружения. В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», - приводит его слова газета «Красная звезда».

Кроме того, Моисеев заявил, что параллельно с процессом осваивания новых подлодок и вооружения происходит строительство системы для базирования этого вооружения.

«Сегодня мы продолжаем её успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приёма, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения», - сказал военачальник.

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Страны
Россия
Проекты
ГЗЛА
СФ
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