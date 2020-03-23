Страны НАТО могут подзаработать на покупке российской военной техники

Пентагон и Госдепартамент США продолжают сотрудничать по вопросам замены советских и российских вооружений в странах Восточной Европы на американские аналоги.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США подполковник Юрайа Орланд. Два ведомства взаимодействуют в рамках Европейской программы стимулирования рекапитализации, запущенной в 2018 году. На сегодняшний день на её реализацию Вашингтон выделил около $277 млн. На эти деньги закупается авиационная и наземная техника. Однако, как считают эксперты, США не смогут добиться полного отказа от советской техники и заработать на поставках вооружений.

Эти данные приводит американский портал Defense News.

Европейская программа стимулирования рекапитализации (European Recapitalization Incentive Program, ERIP) была запущена в 2018 году Госдепом и Европейским командованием ВС США, чтобы ускорить процесс снятия с вооружения советской и российской военной техники в странах Восточной и Южной Европы. Участвующие в программе государства могут получить от Вашингтона гранты на закупку американского вооружения при условии, что выделят на эти цели не меньшую сумму и пообещают не закупать новые образцы российских вооружений.

При этом не запрещается покупать комплектующие для поддержания в нормальном состоянии уже имеющейся советской и российской техники.