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Деловая газета "Взгляд"

Росгвардия получила новые машины со спецсвязью

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Сотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») поставил Росгвардии первую партию машин связи, способных передавать секретную информацию, сообщили в пресс-службе холдинга.

Один комплекс включает в себя устройства, способные организовать спутниковые, радиорелейные, радио- и проводные каналы связи, а также использовать для организации GSM и LTE каналы.

"Разработка позволяет обеспечить должностных лиц пункта управления автоматической телефонной связью, видеоконференцсвязью, передачей данных как в секретном, так и в защищенном сегментах сети с возможностью доступа к единому информационному пространству войск", – передает РИА "Новости" сообщение холдинга.

В качестве транспортной базы используется полноприводный КАМАЗ, обладающий высокой проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности.

"Разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только группой аппаратных или ранее в полевых условиях вообще не реализовывалась. При этом 90% техники, использованной при оборудовании аппаратной, – российского производства", – рассказали в "Росэлектронике".

Комплексная аппаратная связи разработана Рязанским радиозаводом (входит в "Росэлектронику") во взаимодействии с Главным управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии России.



Дмитрий Зубарев

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КАМАЗ
Росгвардия
Ростех
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