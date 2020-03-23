Названы сроки передачи флоту БДК «Петр Моргунов»

Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испытания, 13.12.2019.

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» будет передан ВМФ в конце мая этого года, сообщил пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Сергей Михайлов.

"Все графики согласованы. В середине апреля будут завершены заводские ходовые испытания (ЗХИ). Затем продолжатся государственные испытания, которые частично проходили параллельно с ЗХИ. Передача корабля ВМФ России запланирована на конец мая", – передает ТАСС слова Михайлова.

"Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года.

Напомним, 25 мая 2018 года БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" был спущен на воду на заводе "Янтарь" в Калининграде.

Дмитрий Зубарев