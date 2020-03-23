Войти
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки передачи флоту БДК «Петр Моргунов»

258
0
0
Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испы
Большой десантный корабль (БДК) "Пётр Моргунов" проекта 11711, построенный для ВМФ России на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация"), выходит из Балтийска на заводские ходовые испытания, 13.12.2019.
Источник изображения: АО "Объединённая судостроительная корпорация"

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» будет передан ВМФ в конце мая этого года, сообщил пресс-секретарь Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Сергей Михайлов.

"Все графики согласованы. В середине апреля будут завершены заводские ходовые испытания (ЗХИ). Затем продолжатся государственные испытания, которые частично проходили параллельно с ЗХИ. Передача корабля ВМФ России запланирована на конец мая", – передает ТАСС слова Михайлова.

"Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года.

Напомним, 25 мая 2018 года БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" был спущен на воду на заводе "Янтарь" в Калининграде.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
11711
Похожие новости
02.08.2018
На Балтике стартовали межфлотские учения ВМФ РФ
30.07.2018
Северный флот подвести не должен
16.01.2018
С опозданием на 10 лет
17.06.2015
Облик десантного корабля, который заменит "Мистрали", будет определен в 2016 году - ОСК
21.05.2012
На ОАО ПСЗ «Янтарь» состоялся спуск на воду БДК «Иван Грен»
30.11.2010
ВМФ готовится защищать российскую нефть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:47
  • 14
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой