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Интерфакс-АВН

Гидрографическое судно "Василий Бубнов" заложат 26 марта в Благовещенске

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Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019
Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019.
Источник изображения: АО "Судостроительный завод "Вымпел" Видео:

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Церемония закладки гидрографического судна "Василий Бубнов" для Тихоокеанского флота (ТОФ) состоится 26 марта в Благовещенске, сообщили в Минобороны РФ.

"Торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Василий Бубнов" для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"" с участием представителей Главного командования ВМФ, ТОФ, администрации города и судостроителей", - говорится в сообщении.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19910
ТОФ
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