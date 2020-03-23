Гидрографическое судно "Василий Бубнов" заложат 26 марта в Благовещенске

Спуск на воду на АО "Судостроительный завод "Вымпел" строящегося для ВМФ России малого гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев" с заводским номером 01801. Рыбинск, 26.06.2019.

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Церемония закладки гидрографического судна "Василий Бубнов" для Тихоокеанского флота (ТОФ) состоится 26 марта в Благовещенске, сообщили в Минобороны РФ.

"Торжественная церемония закладки малого гидрографического судна проекта 19910 "Василий Бубнов" для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод имени Октябрьской революции"" с участием представителей Главного командования ВМФ, ТОФ, администрации города и судостроителей", - говорится в сообщении.

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ.