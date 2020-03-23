Минобороны РФ возвращает отряд саперов из Лаоса

Саперы во время конкурса Безопасный маршрут.

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Саперы Международного противоминного центра ВС РФ, проводившие гуманитарное разминирование в Лаосе, вернутся в Россию на следующей неделе, сообщает сайт Минобороны РФ.

"Офицеров и солдат сводного отряда разминирования МПЦ ВС РФ в торжественной обстановке с прибытием на родную землю поздравят представители Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, командование инженерных войск, сослуживцы, родные и близкие", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прибытие и встреча российских саперов ожидается 28-29 марта в Нахабино.

Российские военные приступили к разминированию в Лаосе в октябре 2019 года. Саперы очищали местность рядом с городом Пхонсаван провинции Сиенгхуанг от американских кассетных бомб и противопехотных мин.