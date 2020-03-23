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Известия.ru

NASA остановило подготовку лунной миссии из-за коронавируса

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Эпидемия коронавируса стала причиной приостановки работы над американской космической миссией «Артемида» по освоению Луны. Соответствующее заявление в четверг, 19 марта, сделал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джеймс Брайденстайн.

«Руководство NASA нацелено на то, чтобы сделать здоровье и безопасность своих работников главным приоритетом в условиях ситуации с коронавирусом. Для этого с пятницы, 20 марта, мы вводим в сборочном центре «Мишуд» и Космическом центре им. Джона Стенниса четвертый уровень мер безопасности», — говорится в сообщении руководителя.

Данные ограничения касаются постройки и тестирования оборудования ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и корабля Orion, которые были перевели в безопасный режим до возобновления работы. Отмечается, что NASA отправило всех сотрудников исследовательских центров на карантин, за исключением работников служб безопасности. Причиной тому послужил то, что у одного из сотрудников Космического центра им. Джона Стенниса был выявлен положительный результат тестирования на COVID-19. В подразделении «Мишуд» информации о зараженных не поступало.

NASA анонсировало старт работы программы (EAP) по предоставлению помощи своим сотрудникам для поддержания контактов с руководством по развитию ситуации на предприятиях отрасли на фоне пандемии.

Новая лунная программа NASA под название «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. Первый этап «Артемида-1» предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю не ранее 18 апреля 2021 года. Второй этап «Артемида-2» предполагает проведение облета естественного спутника Земли с экипажем на борту сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System не раньше 2023 года. Третий полет «Артемида-3» запланирован на 2024 год. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космическоого корабля «Орион». Отмечается, что это будет первой посадкой астронавтов с 1972 года (Аполлон-17).

26 декабря 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял об обсуждении участия России в проекте американской окололунной станции Gateway для последующих российско-американских полетов на спутник Земли.

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Страны
Россия
США
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Orion КК
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Рогозин Дмитрий
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