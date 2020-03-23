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Российская газета

Спасательное судно ТОФ помогло "аварийной подлодке"

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Спасательное судно "Игорь Белоусов"
Спасательное судно "Игорь Белоусов".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Игорь Белоусов" отработал оказание помощи "аварийной подлодке", лежащей на грунте, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Плановое учение, которое прошло на морском полигоне в акватории залива Петра Великого, стало проверкой навыков экипажа судна и техники спасателей по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке.

Для решения задач был задействован глубоководный спасательный аппарат АС-40 проекта 18271 - "Бестер-1". Он погрузился под воду, нашел стенд-макет подводной лодки на глубине более 60 метров. Спасатели осмотрели и очистили комингс-площадку "субмарины", после чего "Бестер-1" подошел и закрепился на ней.

Экипаж провел три стыковки с макетом. Контроль за работой спасателей велся с помощью телеуправляемых подводных аппаратов.

Напомним, что в декабре прошлого года "Игорь Белоусов" отрабатывал сходные задачи во время первого российско-вьетнамского учения по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. Моряки на практике проверили совместимость российского спасательного оборудования и субмарины проекта 636 ВМС Вьетнама. Для этого экипаж глубоководного аппарата ТОФ погрузился в воду и нашел на глубине макет комингс-площадки подводной лодки, а подводники ВМС Вьетнама, в свою очередь, покинули "аварийную" подлодку через торпедные аппараты.


Анна Бондаренко

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Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Пётр Великий
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
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