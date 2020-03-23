Подбитый террористами Т-72 превратился в "Сирийского Терминатора"

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Весной 2015 года один из Т-72 сирийской правительственной армии получил тяжелые повреждения башни в ходе боя.

Танк не стали списывать и разбирать на запасные части, а решили переделать в боевую машину огневой поддержки.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

На корпус, получивший решетчатые противокумулятивные экраны и дополнительное бронирование, была установлена легкобронированная вращающаяся рубка со счетверенной зенитной пулеметной установкой ЗПУ-4 калибра 14,5-мм.

Это оружие великолепно проявило себя во время боевых действий. Залп установки сметал террористов, вооруженных гранатометами, когда те пытались атаковать идущую в наступление бронетехнику. Военные САА прозвали эту машину "Сирийским Терминатором".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Провоевав несколько лет, "пулеметный танк" перестал появляться в составе воюющих подразделений. Есть мнение, что во время одной из операций он был потерян.