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ТАСС

Роскосмос и "Андроидная техника" еще не подписали договор о создании робота-пилота "Орла"

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Фото: НПО "Андроидная техника"
Фото: НПО "Андроидная техника".

Окончательный облик робота будет определен после подписания контракта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Роскосмос и НПО "Андроидная техника" пока не подписали договор о создании робота проекта "Испытатель". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"На данный момент проект "Испытатель" не подписан. Как только уточним все требования к РТК [робототехническому комплексу], приступим к подписанию", - сказали в пресс-службе.

Ранее в НПО "Андроидная техника" сообщали ТАСС, что окончательный облик робота будет определен после подписания контракта с Роскосмосом. Если это произойдет до конца первого квартала 2020 года, внешний вид будет определен к концу года, а наземные испытания начнутся в 2022 году.

Робот проекта "Испытатель" будет управлять космическим кораблем "Орел" во время его первых двух полетов. Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко в интервью ТАСС отмечал, что андроид "будет нажимать на кнопки", то есть механически взаимодействовать с органами управления кораблем.

Первый запуск "Орла" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, во время этого полета стыковка корабля с Международной космической станцией не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет (тоже без космонавтов) с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся в 2025 году.

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Россия
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АТ НПО
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
МКС
Робот
РТК
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