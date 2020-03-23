Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»

Как сообщила газета "Рыбинские известия", 18 марта 2020 года генеральный директор Группы компаний (ГК) "Калашников" Дмитрий Тарасов с рабочим визитом посетил "Рыбинскую верфь" (Рыбинск, Ярославская область), где ознакомился с ходом постройки судна на воздушной подушке проекта "Хаска 10".

Проектное изображение многофункционального судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) "Хаска 10" гражданского применения разработки АО "Рыбинская верфь" (Группа компаний "Калашников") (с) АО "Рыбинская верфь"

Судно "Хаска 10" строят совместно два предприятия Рыбинска и района: ССЗ "Вымпел" и "Рыбинская верфь". Дмитрий Тарасов встретился с гендиректором "Рыбинской верфи" Сергеем Антоновым и управляющим директором ССЗ "Вымпел" Вадимом Собко.

Руководители договорились о кооперации по строительству "Хаски 10". На "Вымпел" уже доставили материал для производства центральной части судна. Со следующей недели на "Вымпеле" начнутся работы.

- "На "Вымпеле" будем производить часть корпуса "Хаски", - говорит Собко. - У нас есть необходимые производственные мощности и персонал. Совместная работа сделает наши предприятия ближе. Эта кооперация нужна нам как судостроительному кластеру. Предприятия помогают друг другу, используют сильные стороны и умения, чтобы создавать прорывные разработки.

Проект "Хаска-10" называют уникальной для РФ разработкой. При изготовлении судна применят новую технологию: внедрение в конструкцию гибких скегов.

Согласно плану разработчиков, судно сможет брать на борт 10 тонн груза. И вполне вместит трехосный тягач КамАЗ длиной 15 м, шириной 9 м. По некоторым данным, "Хаски-10" оснастят мощными российскими силовыми установками.

"Хаска-10" создается в рамках госпрограммы Министерства промышленности и торговли РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Разработчики уверены, что новое судно внесет вклад в транспортную систему дальних регионов Арктики, Сибири, Дальнего Востока и рек Волго-Камско-Балтийского региона.

Гендиректор ГК "Калашников" называет "Хаску-10" наиболее перспективной для экспорта продукции корпорации. Судно успело заинтересовать партнеров из Вьетнама, Казахстана, Индии.

Параметры "Хаски-10":

Длина - 20,8

Ширина - 12,5

Высота - 7,4

Водоизмещение - 35,7 т

Мощность двигателя - 4×800 л.с.

Скорость - 40 уз

Со стороны bmpd укажем, что в январе 2018 года проектно-конструкторский отдел АО "Рыбинская верфь" (входящей в группу компаний "Калашников") сообщил, что приступил к выполнению ОКР "Разработка нового многофункционального судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) "Хаска 10" гражданского применения с полезной нагрузкой 10 тонн. Работа осуществлялась в рамках государственной программы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы". Было заявлено, что реализация данного проекта в недалёком будущем внесёт свой существенный вклад в развитие транспортной системы труднодоступных социально-значимых регионов РФ - это бассейны сибирских, дальневосточных рек и рек Волго-Камско-Балтийского региона.

Головной образец СВПГС "Хаска 10" планировалось продемонстрировать на Международном Военно-техническом форуме "Армия-2020".