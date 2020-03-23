Войти
bmpd.livejournal.com

Бывшие корабли ВМС Украины в Севастополе

259
0
0

Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в БЫВШИЕ КОРАБЛИ ВМС УКРАИНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ!

На днях в Севастополе завершен сбор бывших кораблей и судов ВМС Украины. Всего сформировано две группы собранные в Стрелецкой и Инженерной бухтах. Официальных заявлений со стороны МО РФ о данных мероприятиях пока не поступало, некоторые источники утверждают что возможна передаче единиц Украине. Однако стоит предположить, что вся группа просто готовится к перебазированию в пункт Крымской ВМБ - Донузлав ( бывшая главная база Южной ВМБ ВМС Украины) на дальнейший отстой.

На фото: корабли и суда ранее принадлежавшие ВМС Украины у причалов в бухтах Инженерная и Стрелецкая в Севастополе. 18-19.03.2020. Фото из архива А.Балабина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
09.10.2019
Тест на лояльность
10.07.2017
Обострение на западном стратегическом направлении
24.02.2015
Новое оружие на грани фантастики
22.12.2014
ВПК: расходы на оборонную отрасль не будут сокращены независимо от экономической ситуации
25.03.2014
Российские флаги подняты в 189 воинских подразделениях Украины в Крыму
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:47
  • 14
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой