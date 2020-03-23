Оригинал взят у коллеги balabin_1712 в БЫВШИЕ КОРАБЛИ ВМС УКРАИНЫ В СЕВАСТОПОЛЕ!

На днях в Севастополе завершен сбор бывших кораблей и судов ВМС Украины. Всего сформировано две группы собранные в Стрелецкой и Инженерной бухтах. Официальных заявлений со стороны МО РФ о данных мероприятиях пока не поступало, некоторые источники утверждают что возможна передаче единиц Украине. Однако стоит предположить, что вся группа просто готовится к перебазированию в пункт Крымской ВМБ - Донузлав ( бывшая главная база Южной ВМБ ВМС Украины) на дальнейший отстой.

На фото: корабли и суда ранее принадлежавшие ВМС Украины у причалов в бухтах Инженерная и Стрелецкая в Севастополе. 18-19.03.2020. Фото из архива А.Балабина.