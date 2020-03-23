Оригинал взят у коллеги dambiev в Армию Казахстана задействовали для обеспечения мероприятий карантина в Нур-Султане и Алматы

Фото (с) Министерство обороны Республики Казахстан

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Республики Казахстан по поручению президента и Верховного главнокомандующего страны к мероприятиям карантина привлечена армия Казахстана.

"Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка. По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности", - говорится в сообщении. Созданы отряды для специальной обработки территорий и объектов, которые представляют опасность заражения. "С учётом использования индивидуальных средств защиты военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи практически в любых условиях", - отмечают в Минобороны.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы - 19 случаев, г. Нур-Султан - 18 случаев.