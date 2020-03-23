Войти
bmpd.livejournal.com

Армию Казахстана задействовали для обеспечения мероприятий карантина в Нур-Султане и Алматы

344
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Армию Казахстана задействовали для обеспечения мероприятий карантина в Нур-Султане и Алматы

Фото (с) Министерство обороны Республики Казахстан

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны Республики Казахстан по поручению президента и Верховного главнокомандующего страны к мероприятиям карантина привлечена армия Казахстана.

"Усилена охрана особо важных государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и полиции примут участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка. По периметру карантинных зон, на узловых пунктах и развязках Нур-Султана и Алматы военнослужащие десантно-штурмовых войск и миротворческого полка будут круглосуточно задействованы на блок-постах. Для этих целей привлекаются военнослужащие по контракту, специально подготовленные и имеющие опыт подобной деятельности", - говорится в сообщении. Созданы отряды для специальной обработки территорий и объектов, которые представляют опасность заражения. "С учётом использования индивидуальных средств защиты военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи практически в любых условиях", - отмечают в Минобороны.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Алматы - 19 случаев, г. Нур-Султан - 18 случаев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Похожие новости
27.01.2015
Возводить до белого каления
30.12.2014
Минобороны: Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с КАПО
22.12.2014
Структура военного экспорта Израиля по регионам мира и странам-импортерам
05.12.2014
ГК «Укроборонпром» подпишет новые контракты с Пакистаном
19.11.2014
Глава российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
10.11.2014
Как устроен А-60 и другие боевые лазеры России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:47
  • 14
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой