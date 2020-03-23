Подводные силы ВМФ РФ на защите интересов Отечества

День за днем в морских глубинах идет напряженная боевая жизнь, начавшаяся 114 лет назад

Сегодня подводный флот находится в активной фазе развития. Ведется серийное строительство как неатомных подводных лодок проектов 636 «Варшавянка» и 677 «Лада», так и атомных проектов 955 «Борей» и 885 «Ясень», обладающих повышенной скрытностью, маневренностью и вооруженностью. Эти проекты принято относить к четвертому послевоенному поколению. Но и многоцелевые лодки проекта 971 «Щука-Б» и подводные ракетные крейсеры проекта 949А «Антей» списывать пока не спешат. Несколько лодок 971-го проекта проходят глубокую модернизацию с перевооружением на крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Совершенствование неатомных и атомных субмарин сопровождается созданием подлодок 5-го поколения, в которых планируется продолжить сокращение физических полей и заметность для средств обнаружения, увеличить степень автоматизации бортовых систем и внедрить современные компоненты. Лодки будут иметь новейшие средства обнаружения противника и системы применения оружия, что особенно важно на дальних расстояниях. При этом целеуказание будет возможно не только за счет собственных средств, но и из космоса или от авиации. Кроме того, безэкипажные подводные аппараты, которыми оснастят подводные лодки, смогут вести разведку на удалении от носителя.

Проект перспективной атомной лодки пятого поколения носил название «Хаски», а в декабре 2019 года на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развернутой в Национальном центре управления обороной перед итоговым заседанием коллегии Министерства обороны с участием президента РФ, была представлена модель будущей АПЛ. Ей присвоено название «Лайка-ВМФ» проекта 545. В отличие от атомоходов предыдущих поколений, хотя «Ясени» и «Щуки» являются едва ли не самыми тихими в мире, акустическая заметность новой лодки будет беспрецедентно низкой, сообщается в СМИ. Использование композитных материалов обеспечит высокую прочность, устойчивость к условиям агрессивной морской среды и позволит снизить вес. Она будет компактной, с максимальной глубиной погружения 600 метров и водоизмещением 11 340 тонн. Автономность – 90 суток, скорость хода – 35 узлов. Вооружение – крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», перспективный противолодочный комплекс «Ответ» на базе ракет «Калибр», скоростные подводные ракеты «Хищник», торпеды, антиторпеды, мини-ракеты и мини-торпеды. АПЛ имеет модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом.

Подводники отмечают 19 марта свой день, кто-то за праздничным столом в уютной квартире, кто-то на боевом дежурстве.

Ветеранам всегда будет памятна команда «Погружение!». Введение режима тишины сопровождают экстренный спуск подводной лодки и залегание на дно с отключением всех механизмов, приборов. Вводится запрет на лишние движения и разговоры моряков. Бесшумно затаившись, дизель-электрическая субмарина может переждать опасную погоню за ней. Атомные лодки действуют по-другому, уходя от преследования, – ядерный реактор нельзя оставлять с выключенными вспомогательными системами.

Так день за днем в морских глубинах идет напряженная боевая жизнь, начавшаяся 114 лет назад с появлением первых российских подводных лодок и с участия в Русско-японской войне, ставшей первой в мировой истории, в которой приняли участие новые типы кораблей, способные передвигаться под водой. Русская армия, терпящая поражение, считала подлодки больше «моральным оружием», а гарнизон, защищавший крепость, и русская эскарда в Порт-Артуре, попавшие в морскую блокаду после внезапной атаки миноносцев японского флота 27 января (9 февраля) 1904 года, понимали, что обыкновенными способами осаду не преодолеть, надежда была только на «подводную силу». И постепенно во Владивосток по частям доставили субмарины. К концу лета 1905 года удалось собрать 13 подлодок, однако участие в сражениях их было минимальным. В ночь на 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года) Порт-Артур был сдан японцам, но подводные лодки оказали на них свое воздействие, удержав от штурма Владивостока и прохода в Амурском лимане.

Подводные лодки как новый класс кораблей включили 19 марта 1906 года по Указу царя Николая II в состав российского флота, и к Балтийскому флоту приписали несколько субмарин. Несмотря на то, что Россия была единственной страной, имевшей опыт ведения войны с использованием таких кораблей, в царские времена дальнейшего развития подводный флот не получил. Только позднее, в XX веке, для него началось возрождение, а в XXI возникли почти фантастические возможности с созданием гиперзвукового многоцелевого подводного аппарата «Посейдон», который, покинув лодку-носитель, продолжает самостоятельное движение благодаря ядерной энергетической установке.

Первым подводником, получившим звание Героя Советского Союза за участие в гражданской войне в Испании, в 1938 году стал Иван Бурмистров. Несколько лет спустя подводная лодка под командованием Александра Маринеско совершила «атаку века» и торпедировала лайнер «Вильгельм Густлофф», считавшийся одним из символов Третьего рейха. Был также уничтожен крупный немецкий транспорт «Генерал фон Штойбен». Советские газеты назвали легендарного морского офицера, лодку которого не могли обнаружить немецкие корабли, «подводником номер один». Александра Маринеско наградили орденом Красной Звезды, но при этом он имел взыскания и был исключен из кандидатов в члены ВКП(б), свою вину ему позволили искупить в боевом походе. Лишь в 1990 году «за мужество и героизм, проявленные с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Маринеско посмертно было присвоено звание Героя СССР.

В послевоенное время командиры атомных подводных лодок Вячеслав Виноградов и Лев Столяров получили звания Героев Советского Союза «за успешное выполнение специального задания и проявленные при этом мужество и отвагу» во время уникального трансатлантического перехода, совершенного в 1966 году.

Многие российские моряки, во время непредвиденных аварий спасавшие свои боевые корабли и товарищей, отмечены самыми высокими государственными наградами. Шансы на спасение у подводников, попавших в чрезвычайные ситуации на глубине, практически отсутствуют. Это специфика службы, которую выбирают самые отважные люди.

Они могут погибнуть при взрыве торпед, как случилось с атомоходом «Курск», или в случае пожара, как на глубоководном аппарате АС-31 летом 2019 года, предположительно, при испытании «Посейдона». Погибших моряков 1 июля прошлого года президент России Владимир Путин наградил звездами Героев России и орденами мужества. С праздником всех моряков-подводников и… за тех, кто в море!

Ирина Дронина