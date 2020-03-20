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Военно-промышленный курьер

Украинскую оборонку отправили на карантин

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Источник изображения: vpk-news.ru

На время карантина и действия ограничительных мероприятий 17 предприятий, которые входят в государственный концерн Укроборонпром ввели в режим простоя.

Об этом говорится в сообщении концерна. 

«17 предприятий ввели режим полного или частичного простоя. Это означает, что предприятия продолжают функционировать, но не производят продукцию и не осуществляют ремонтов», - объясняют там.

Кроме этого, на 60 предприятиях Укроборонпрома сократили количество работников, которые ежедневно ходят на работу, на 15 тыс. Большинство работников отправили в отпуск, еще около 2 тыс работают удаленно, из дома. 

С 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля. Также в стране ограничили массовые собрания более 200 человек. С 16 марта Украина на две недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса. Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов.

Движение собственных автомобилей не ограничивается, сообщает УНИАН.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
Военные учения
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