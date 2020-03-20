Чем обусловлен рост военных расходов в странах НАТО? Мнение эксперта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о росте военных расходов в странах альянса. В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал цифры.

Расходы на оборону в странах НАТО выросли на 4,6% в реальном выражении, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время ежегодного доклада.

"Сильная поддержка НАТО в странах-союзницах демонстрирует, что мы выполняем поставленные задачи. В 2019 году мы обеспечили дальнейший прогресс в инвестициях в оборону. Расходы на оборону по всему Североатлантическому союзу увеличились на 4,6% в реальном выражении", – цитирует Столтенберга РИА Новости.

Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится, несмотря на экономические проблемы из-за коронавируса. По словам Столтенберга, инвестиции в оборону полезны даже в таких ситуациях, как нынешняя.

"Вооруженные силы показали свои возможности при реагировании на такие кризисы, как коронавирус. Военные предоставляют потенциал, который очень полезен в преодолении стихийных бедствий и кризисов вокруг здоровья населения", – сказал генсек НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов альянса за недостаточные расходы на коллективную оборону. Американский лидер призывал страны-союзницы довести расходы до 2% ВВП.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин отметил, что задачи, которые перед собой ставит НАТО, требуют еще больших денежных вливаний.

"Напомню, что все государства, которые входят в альянс, до 2024 года должны выйти на уровень расходов на оборону в 2% ВВП, а потом, по прикидкам (президента США Дональда) Трампа, эта цифра должна быть увеличена в два раза, то есть до 4% ВВП. НАТО перед собой поставило грандиозную задачу – укрепить свой потенциал в глобальном измерении. Это ракетно-ядерное оружие и средства его доставки, противоракетная оборона и силы общего назначения, глобальное военное присутствие. По сути, зоной жизненно важных интересов альянса является весь земной шар. Огромное количество военных баз должно обслуживаться, укрепляться, все это требует огромных денежных вливаний. Йенс Столтенберг своим заявлением признает, что это действительно так, и в этом нет никаких преувеличений", – сказал Владимир Козин.