Чем обусловлен рост военных расходов в странах НАТО? Мнение эксперта

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о росте военных расходов в странах альянса. В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал цифры.
Расходы на оборону в странах НАТО выросли на 4,6% в реальном выражении, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время ежегодного доклада.
"Сильная поддержка НАТО в странах-союзницах демонстрирует, что мы выполняем поставленные задачи. В 2019 году мы обеспечили дальнейший прогресс в инвестициях в оборону. Расходы на оборону по всему Североатлантическому союзу увеличились на 4,6% в реальном выражении", – цитирует Столтенберга РИА Новости.
Он выразил надежду, что эта тенденция сохранится, несмотря на экономические проблемы из-за коронавируса. По словам Столтенберга, инвестиции в оборону полезны даже в таких ситуациях, как нынешняя.
"Вооруженные силы показали свои возможности при реагировании на такие кризисы, как коронавирус. Военные предоставляют потенциал, который очень полезен в преодолении стихийных бедствий и кризисов вокруг здоровья населения", – сказал генсек НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов альянса за недостаточные расходы на коллективную оборону. Американский лидер призывал страны-союзницы довести расходы до 2% ВВП.
В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин отметил, что задачи, которые перед собой ставит НАТО, требуют еще больших денежных вливаний.