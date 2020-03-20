Экспертиза научилась выделять уникальный запах человека

Правоохранители освоили и внедрили новую экспертизу: с помощью специальных методов выделяется и консервируется уникальный запах, оставленный человеком на месте преступления.

Благодаря новым методикам, появившимся в МВД, стали активно раскрываться даже преступления прошлых лет, где, казалось, уже все концы давно потеряны. Например, в июле 2014 года в Калуге была изнасилована и убита 18-летняя девушка. Негодяи задушили жертву, а тело подожгли, надеясь, что огонь уничтожит все, что могло указать на них.

Под подозрение попали несколько человек. ДНК-экспертизы, а их было проведено несколько, результата не дали. Рядом с местом преступления была найдена салфетка с кровью одного из подозреваемых. Но он сказал, мол, что вытирал ей кровь, поранившись после падения с мопеда. Как доказать, что он - именно тот самый негодяй, что вместе с дружками надругался над девушкой?

Через несколько лет после совершения преступления в МВД появилась новая методика. Материалы для исследования были направлены в профильную ольфакторную лабораторию экспертно-криминалистического центра МВД России. Ольфакторная экспертиза - это и есть экспертиза запаховых следов.

"На частично обгоревшем фрагменте удавки с шеи трупа потерпевшей выявлены запаховые следы человека, происходящие от одного из шести проверяемых лиц, а на срезанных ногтевых пластинах с частично обгоревшей руки потерпевшей - запаховые следы от двух из шести проверяемых лиц,- рассказал "РГ" один из основателей ольфакторного направления в судебной экспертизе, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Василий Старовойтов. - Кроме того, на сумке со следами крови потерпевшей выявлены запаховые следы третьего лица, принимавшего участие в сокрытии и сожжении трупа".

Эксперты открыли удивительное свойство крови: высыхая, она способна сохранять чужие запахи

Удалось доказать, что тот подозреваемый, чью кровь нашли на салфетке, лгал следователям. Его запаховые следы были обнаружены не только на салфетках, но и на белье потерпевшей, а также на ногтевых пластинах ее рук. Иными словами, он насиловал ее, а она от него отбивалась. Никак иначе преступник не смог бы оставить свой запах. В итоге негодяи предстали перед судом, двое из них уже получили по 18 лет лишения свободы. Дело в отношении третьего рассматривается.

Как объясняют эксперты, у каждого человека есть свой запах, уникальный аромат, обусловленный летучими веществами, которые непрерывно образует человеческий организм. Уникальный "пахучий код" пронизывает все ткани человека - от крови до костей. Запаховые следы каждого человека, в сущности, столь же индивидуальны, как отпечатки пальцев и его полный генотип. В отличие от отпечатков пальцев, запах нельзя стереть. Это "вещдок", который можно законсервировать и хранить в криохранилище сотни лет. Например, как поясняют эксперты, кровь при засыхании сохраняет в себе запаховые следы, содержащиеся в следах пота другого человека. Иными словами, кровь убитого хранит в себе запах убийцы.

"Индивидуализирующие пахучие вещества содержатся как в крови, так и в поте - потожировом веществе человека, - объясняет Василий Старовойтов. - Кровь при высыхании удерживает эти вещества в течение нескольких десятков лет, тогда как из следов пота они через какое-то время улетучиваются. Таким образом, смешивание следов пота и крови нескольких лиц, приводят к тому, что кровь одного человека - потерпевшего - сохраняет в себе также ранее привнесенные пахучие вещества пота другого лица или лиц - преступников, даже без их клеточного материала".

Сама экспертиза запаховых следов появилась еще в 60-х годах прошлого века. А удивительное свойство крови впитывать и сохранять чужой запах, было открыто специалистами ВНИИ МВД России в 80-х годах.

"Это свойство в настоящее время позволяет следствию устанавливать по запаховым следам фактические данные о событии преступления и его участниках с использованием испачканных в крови потерпевшего предметов даже по прошествии нескольких десятков лет. По данным экспертной практики, - до 35 и более", - рассказывает директор Института судебных экспертиз МГЮА, доктор юридических наук Елена Россинская. Недавно экспертами МВД было сделано еще несколько важных открытий, которые повышают возможности запаховой экспертизы. Эксперты научились выделять запахи в чистом виде химическим путем с помощью специального оборудования.

"Качество и достаточность полученных запаховых проб теперь контролируют инструментальным методом тонкослойной хроматографии", - поясняет Василий Старовойтов. По его мнению, появление нового подхода в практике экспертных исследований запаховых следов можно без преувеличения оценить как новое слово в судебной экспертизе. Это открытие, в чем-то сопоставимое с созданием дактилоскопии и ДНК-анализа. Запахи выделяются, очищаются и консервируются с помощью новых технологий.

За год в профильной лаборатории ЭКЦ МВД России выполнено более 70 очень сложных экспертиз

С внедрением данного способа пробоподготовки открылись новые возможности раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, совершенных в условиях неочевидности. То есть в тех случаях, когда исследование ДНК, как правило, уже не может дать результатов из-за деградации клеточных ядер и содержащихся в них хромосом.

Вот еще одно дело, где удалось найти преступника по запаху, выделенному спустя долгое время. Весной 2018 года в лесном массиве одного из поселков Республики Карелия, был обнаружен труп школьницы младших классов. Педофил надругался над ней и убил ножом в шею. Несколько метров мерзавец волочил тело ребенка по земле, держась за лямки надетого на девочку рюкзака. Через год с лишним в профильную лабораторию ЭКЦ МВД России были направлены на ольфакторное исследование куртка, брюки и рюкзак потерпевшей.

"В ходе экспертизы на лямках рюкзака потерпевшей, а также на рукавах ее куртки и брюках выявлены запаховые следы проверяемого на причастность к данному происшествию лица, - рассказал Василий Старовойтов. - Результаты ольфакторного экспертного исследования сыграли ключевую роль при рассмотрении данного дела Верховным судом Республики Карелия, который приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 21 год. В настоящее время приговор вступил в законную силу".

За 2019 год в профильной ольфакторной лаборатории ЭКЦ МВД России выполнено более 70 очень сложных экспертиз по многим объектам. Благодаря этому удалось доказать вину нескольких десятков преступников. В качестве живых датчиков в ходе такой экспертизы используются специально подготовленные собаки-детекторы. По словам Елены Россинской, ноу-хау российских методик в том, что объективность полученных результатов не зависит от "субъективного мнения" или "показаний" животных. Вероятность ошибки - одна на сто миллионов.

Владислав Куликов