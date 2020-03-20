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Российская газета

Росгвардейцы пройдут особую проверку при зачислении на должность

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Источник изображения: Сергей Савостьянов/ТАСС

Приняты поправки сразу в два закона - "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и "О воинской обязанности и военной службе". Речь идет о наделении войск национальной гвардии полномочиями по обеспечению собственной безопасности.

Такие меры предпринимают все структуры - не только силовые и правоохранительные, но и даже сугубо мирные и гражданские.

Каждый росгвардеец - как уже служащий, так и стремящийся устроиться на службу, теперь будет обязан пройти серьезную проверку. А перед этой процедурой, что важно, должен дать согласие на такую проверку. Потому что проверяющих будет интересовать буквально все - и личная жизнь, и жизнь близких родственников. Конечно же, в поле зрения попадут друзья, знакомые, круг увлечений и интересов, здоровье, пристрастие к алкоголю и наркотикам. Чтобы не было обид, человека заранее предупреждают - закрытых тем не будет. Если не согласен, скажи об этом сразу.

Разумеется, "фишкой" такой проверки будет полиграф. В законе отдельно оговаривается, что это техническое устройство не наносит вреда здоровью и не причиняет вреда окружающей среде. Такая оговорка не случайна. Были прецеденты, когда люди в суде оспаривали решение кадровых органов о приеме на работу или назначении на должность именно сомнениями в безвредности детектора лжи. Теперь в Росгвардии такие сомнения устранены. Хочешь здесь служить - общайся с полиграфом. Кстати, сведения, полученные с помощью полиграфа, считаются достоверными только в том случае, если человек проходит проверку добровольно, причем будучи заранее ознакомлен с предлагаемыми вопросами.


Михаил Фалалеев

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Россия
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Росгвардия
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