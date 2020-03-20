Россия показала изнутри создаваемую сверхтяжелую ракету

Ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре начал производство элементов средне-тяжелой ракеты «Союз-5» («Иртыш»), которая должна стать основой сверхтяжелого носителя «Енисей», сообщил в Twitter генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, уже изготовлены обечайки баков и другие детали конструкций для «Союз-5». «Собраны корпуса межбаковых отсеков блоков первых ступеней для огневых, динамических и статических испытаний. Пошла работа!» — написал чиновник.

Свой пост чиновник сопроводил соответствущим видео, демонстрирующим внутреннее пространство отсека, в котором будут расположены приборы системы управления, системы измерения и другое оборудование первой ступени ракеты, в частности, самый мощный в мире жидкостной двигатель РД-171МВ.

«Мы делаем новую ракету для завоевания рынка», — отметил Рогозин.

В августе чиновник заявил, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле американского конкурента, а с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте 2019 года Рогозин заявил, что создание и первый запуск «Енисея» обойдутся в 740 миллиардов рублей.

Первая ступень «Союза-5» должна стать боковым ускорителем «Енисея». Грузоподъемность последнего превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Первый старт «Союза-5» запланирован на 2023 год с Байконура в Казахстане.