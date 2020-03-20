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От пандемии израильские солдаты будут лечиться в доме отдыха «Луч света»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно готовится к борьбе с коронавирусом нового типа (Covid-19) среди военнослужащих страны.

В рамках спецоперации «Керен ор» («Луч света») в Ашкелоне развёрнут полевой госпиталь для инфицированных солдат и офицеров ЦАХАЛа, сообщает новостной портал Ynet.

Больничный комплекс на 500 коек создаётся на базе отдыха, построенной Объединением помощи военнослужащим Израиля. Там предполагается размещать заболевших, состояние которых квалифицировано как лёгкое.

На закупку оборудования и материалов, необходимых для борьбы с возможной вспышкой коронавируса в рядах вооружённых силах выделены десятки миллионов шекелей. По словам высокопоставленного офицера Управления снабжения и логистики ЦАХАЛа, закуплено более миллиона различных товаров. Объёмы подготовки напоминают те, что были во время военной операции «Нерушимая скала» в секторе Газа в июле - августе 2014 года.

Личные защитные комплекты на случай заражения коронавирусом, которые будут получать больные военнослужащие по мере необходимости, содержат термометр, жаропонижающие препараты и принадлежности для мониторинга общего состояния. Помимо этого в лечебном центре будут созданы запасы всего необходимого для обследований и обеспечения безопасности заражённых и медперсонала, пишет Eadaily.

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Израиль
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