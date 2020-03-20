Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания

Ударная атомная субмарина "Вепрь" начала ходовые испытания после ремонта и модернизации на судоремонтном заводе "Нерпа" под Мурманском.

- Ремонт и модернизация АПЛ "Вепрь" завершены. Лодка приступила к заводским ходовым испытаниям, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отказался назвать сроки передачи корабля Северному флоту, поскольку по требованию заказчика в нем появилось много новых систем.

"Вепрь" вернется в строй в апреле, рассказал ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Субмарина относится к проекту 971 "Щука-Б" и вошла в состав Военно-морского флота в 1995 году. В процессе модернизации в арсенал АПЛ добавили крылатые ракеты "Калибр".

На стапелях "Нерпы" и центра судоремонта "Звездочка" находится до восьми подлодок проекта 971, часть из них проходит модернизацию.

Антон Валагин