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Российская газета

Атомная подлодка с "Калибрами" вышла на испытания

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

Ударная атомная субмарина "Вепрь" начала ходовые испытания после ремонта и модернизации на судоремонтном заводе "Нерпа" под Мурманском.

- Ремонт и модернизация АПЛ "Вепрь" завершены. Лодка приступила к заводским ходовым испытаниям, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Он отказался назвать сроки передачи корабля Северному флоту, поскольку по требованию заказчика в нем появилось много новых систем.

"Вепрь" вернется в строй в апреле, рассказал ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Субмарина относится к проекту 971 "Щука-Б" и вошла в состав Военно-морского флота в 1995 году. В процессе модернизации в арсенал АПЛ добавили крылатые ракеты "Калибр".

На стапелях "Нерпы" и центра судоремонта "Звездочка" находится до восьми подлодок проекта 971, часть из них проходит модернизацию.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
К-157 Вепрь
Компании
Звездочка
Проекты
971 Щука-Б
Калибр КР
СФ
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