"Проверка на прочность": коронавирус испытывает НАТО

Столтенберг: коронавирус не повлиял на боеспособность НАТО

Новый коронавирус COVID-19 испытывает НАТО на прочность, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. На ежегодной пресс-конференции о состоянии альянса он указал на отмену военных учений из-за пандемии, введение дополнительных мер безопасности и изменение форматов встреч. При этом Столтенберг уверен, что НАТО сохраняет способность выполнять операции и сможет справиться с угрозой.

Ежегодная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга 19 марта в этот раз началась с фактически главной темы 2020 года - нового коронавируса COVID-19. По его словам, распространение заболевания по всему миру является серьезным вызовом для альянса.

"Пандемия испытывает НАТО на прочность, но мы победим ее. Это не сказывается на способности альянса проводить свои операции и его боеготовности", - добавил Столтенберг.

Вирусная угроза

Число зараженных новым коронавирусом в мире уже превысило отметку в 219 тыс. человек, а количество погибших в 9 тыс. Как указал генсек НАТО, инфицированные были обнаружены и в штабе альянса в Брюсселе, что привело к усилению мер безопасности. В частности, сама пресс-конференция генсека состоялась в онлайн-формате.

Кроме того, на фоне распространения вируса альянсу пришлось перенести или отменить ряд военных учений, встреч и визитов. В особенности эти меры коснулись масштабных стратегических учений Defender-2020, в рамках которых военнослужащие из стран НАТО должны были отработать переброску войск на европейской территории.

Впрочем, эти учения были не отменены, а лишь частично изменены. По словам Столтенберга, пришлось сократить количество задействованных военных и пересмотреть формат маневров. Однако он не уточнил сколько военных в итоге будут участвовать в учениях, хотя США уже отказались отправлять своих военнослужащих на маневры.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что случаев заболевания коронавирусом у военных НАТО в зарубежных странах пока не выявлено. Альянс активно следует рекомендациям ВОЗ по профилактике заболевания - сотрудники часто моют руки и соблюдают социальную дистанцию.

Главные достижения

Тема коронавируса вполне ожидаемо стала одной из ключевых на пресс-конференции, хотя официально она была посвящена отчету о состоянии НАТО за 2019 год. В данном контексте Столтенберг упомянул ряд успехов альянса, в частности, общий ответ на развал договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению генсека, единое мнение стран НАТО, что якобы Россия виновата в разрушение соглашения, продемонстрировало единство альянса.

При этом о выходе из ДРСМД первыми заявили США, Москва же последовательно выступала за восстановление договоренностей. А когда Вашингтон все же покинул договор, Россия вышла из него в рамках зеркального ответа.

К тому же, после разрушения ДРСМД Россия взяла на себя обязательства не размещать ракеты в Европе и призвала остальные страны присоединиться к своеобразному мораторию. Однако члены НАТО и европейские страны пока никак не отреагировали на это предложение.

В числе прочих успехов блока Столтенберг назвал объявление космоса фронтом операций НАТО, присоединение к альянсу Северной Македонии, а также старт аналитического процесса для укрепления политического влияния объединения.

Кроме того, генсек НАТО отметил высокий уровень поддержки альянса в странах блока, сославшись на данные последнего опроса. По его словам, более 80% респондентов поддерживают деятельность НАТО, а 64% выступают за сохранение альянса, против же - лишь 9%.

"Ситуация варьируется в зависимости от страны, и 100% нет ни в одной из них. У нас разная история и география, но основной посыл - это мощная поддержка НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Коронные вопросы

Впрочем, журналистов на пресс-конференции генсека больше волновало, как коронавирус влияет на текущую деятельность альянса, чем его главные достижения за прошлый год. К слову, из-за онлайн-формата конференции свои вопросы представители СМИ задавали генсеку с помощью Skype.

Больше всего журналистов волновало три вопроса - как пандемия скажется на встречи представителей НАТО, как он повлияет на планы стран блока по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП и что будет с зарубежными операциями НАТО, в том числе в Афганистане.

По первому пункту Столтенберг не дал однозначного ответа, а скорее напомнил о мерах безопасности, которые уже предпринимают в альянсе. Генсек отметил, что формат апрельской встречи глав МИД стран-блока обсуждается и может быть изменен, но отмена мероприятия пока не рассматривается.

При этом поездки представителей НАТО в другие страны, к примеру в Грузию, уже частично перенесены.

"Когда речь идет о встречах и визитах, нам нужно посмотреть на ситуацию с коронавирусом. Нам пришлось отменить ряд встреч и визитов из-за его распространения. Трудно говорить о последствиях в долгосрочной перспективе. Но [отмена визитов] не значит, что НАТО отказывается от поддержки тех или иных стран", - добавил Столтенберг.

Говоря о влиянии коронавируса на оборонные расходы стран НАТО, генсек заявил, что их не стоит пересматривать. По его мнению, поддержка военных помогает бороться с вирусом, так как они принимают участие в дезинфекции городов и обеспечивают контроль на границах.

"В краткосрочной перспективе будут суровые последствия, которые скажутся на бюджетах стран. Но не будем забывать, что, когда члены НАТО приняли решение увеличить расходы на оборону, это было сделано потому, что мы живем в непредсказуемом мире", - указал Столтенберг.

Отвечая на вопрос об операциях альянса в разных странах, генсек заверил, что они будут продолжены. Он также отдельно указал на Афганистан, где НАТО частично сокращает количество своих сил. Столтенберг подчеркнул, что пандемия никак не повлияла на реализацию этих планов.

"У персонала НАТО в Афганистане не выявлено случаев коронавируса. Мы придерживаемся плана по сокращению личного состава в республике с 16 тыс. до 12 тыс. человек", - резюмировал генсек.

Вопрос единства

Стоит отметить, что один вопрос все же выбивался из общей массы и касался гибели турецких военных в сирийском Идлибе. Ряд инцидентов произошел в феврале, но НАТО не стало вмешиваться в ситуацию в регионе. Журналист же поинтересовался у Столтенберга, почему этот инцидент не привел к исполнению статьи 5 о коллективной безопасности альянса.

В ответ генсек напомнил, что члены альянса вместе осудили удары по турецким силам со стороны сирийской армии, а также призвали власти Сирии и России прекратить огонь.

"Турция больше всех страдает от войны в Сирии из стран НАТО, на ее территории около 4 млн беженцев, и мы поддерживаем Турцию. Мы также поддерживаем введение режима прекращения огня в Идлибе и настаиваем на политическом урегулировании конфликта", - добавил Столтенберг.

Все страны НАТО стремятся помогать Турции из-за войны в Сирии, подчеркнул генсек, альянс активно обсуждает всевозможные способы поддержки.

Отдел "Армия"