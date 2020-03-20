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Новые патрульные корабли «раскроют глаза» ПВО на врага

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Источник изображения: vpk-news.ru

Заявлено, что новые суда с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) огнём позволят задействовать для нанесения ударов по воздушным целям береговые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», что повысит выживаемость этих систем в условиях реальных боевых действий.

Как сообщают «Известия», новая система подразумевает использование судовых радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей. Затем с помощью АСУ будет проведена идентификация целей и определены приоритеты по их поражению, а потом команда на уничтожение комплексам С-350 и С-400. ЗРК задействуют свои радары для подсветки целей в последний момент, что снизит вероятность ответных действий со стороны цели.

Ожидается, что после корветов «Василий Быков» новую систему получат и малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт».

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Проекты
22160
22800 МРК
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