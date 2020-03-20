Новые патрульные корабли «раскроют глаза» ПВО на врага

Заявлено, что новые суда с помощью автоматизированной системы управления (АСУ) огнём позволят задействовать для нанесения ударов по воздушным целям береговые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф», что повысит выживаемость этих систем в условиях реальных боевых действий.

Как сообщают «Известия», новая система подразумевает использование судовых радиолокационных станций для обнаружения воздушных целей. Затем с помощью АСУ будет проведена идентификация целей и определены приоритеты по их поражению, а потом команда на уничтожение комплексам С-350 и С-400. ЗРК задействуют свои радары для подсветки целей в последний момент, что снизит вероятность ответных действий со стороны цели.

Ожидается, что после корветов «Василий Быков» новую систему получат и малые ракетные корабли (МРК) проекта 22800 «Каракурт».