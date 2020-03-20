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WarSpot

ERIP будет вытеснять российское оружие

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Второй волны грантового финансирования европейских стран для стимулирования их отказа от российского и советского оружия не будет. Вчера, 18 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США изменил стратегию работы своего спецфонда в рамках проекта ERIP и меняет ее на «целевые инвестиции».

Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) начала работу в 2017 году и изначально распространялась на шесть стран. Позже список партнёров был расширен, и в итоге восемь стран получили средства на закупку американского вооружения.

Вертолёт UH-60 Black Hawk

Источник изображения: lockheedmartin.com

Получателями траншей от ERIP стали:

  • Албания: $30 млн на закупку вертолётов UH-60;
  • Босния и Герцеговина: $30,7 млн на вертолёты Bell Huey II.
  • Хорватия: $25 млн на боевые машины Bradley;
  • Северная Македония: $30 млн на бронетранспортёры Stryker;
  • Словакия: $50 млн на вертолёты UH-60;
  • Греция: $25 млн на БМП Bradley или бронетранспортёры M1117 (выбор ещё не сделан);
  • Литва: $30 млн на вертолёты UH-60;
  • Болгария: $56 млн на истребители F-16.

За последние два года Минобороны США выделило около $277 млн на гранты ERIP. Эти относительно небольшие вливания помогли американским производителям оружия получить контрактов на сумму примерно $2,5 млрд. Теперь же грантовую схему изменят на «целевые инвестиции», что, по мнению Госдепа, должно улучшить механизм стимулирования закупок американского вооружения. Деньги будут выделяться на покупку конкретных видов техники и оружия.

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Страны
Албания
БиГ
Болгария
Греция
Литва
Македония
Россия
Словакия
США
Хорватия
Продукция
Bradley
F-16
Stryker
UH-1 Iroquois
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
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