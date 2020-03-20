ERIP будет вытеснять российское оружие

Второй волны грантового финансирования европейских стран для стимулирования их отказа от российского и советского оружия не будет. Вчера, 18 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США изменил стратегию работы своего спецфонда в рамках проекта ERIP и меняет ее на «целевые инвестиции».
Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) начала работу в 2017 году и изначально распространялась на шесть стран. Позже список партнёров был расширен, и в итоге восемь стран получили средства на закупку американского вооружения.
Вертолёт UH-60 Black Hawk
Источник изображения: lockheedmartin.com
Получателями траншей от ERIP стали:
- Албания: $30 млн на закупку вертолётов UH-60;
- Босния и Герцеговина: $30,7 млн на вертолёты Bell Huey II.
- Хорватия: $25 млн на боевые машины Bradley;
- Северная Македония: $30 млн на бронетранспортёры Stryker;
- Словакия: $50 млн на вертолёты UH-60;
- Греция: $25 млн на БМП Bradley или бронетранспортёры M1117 (выбор ещё не сделан);
- Литва: $30 млн на вертолёты UH-60;
- Болгария: $56 млн на истребители F-16.
За последние два года Минобороны США выделило около $277 млн на гранты ERIP. Эти относительно небольшие вливания помогли американским производителям оружия получить контрактов на сумму примерно $2,5 млрд. Теперь же грантовую схему изменят на «целевые инвестиции», что, по мнению Госдепа, должно улучшить механизм стимулирования закупок американского вооружения. Деньги будут выделяться на покупку конкретных видов техники и оружия.