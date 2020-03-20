ERIP будет вытеснять российское оружие

Второй волны грантового финансирования европейских стран для стимулирования их отказа от российского и советского оружия не будет. Вчера, 18 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США изменил стратегию работы своего спецфонда в рамках проекта ERIP и меняет ее на «целевые инвестиции».

Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) начала работу в 2017 году и изначально распространялась на шесть стран. Позже список партнёров был расширен, и в итоге восемь стран получили средства на закупку американского вооружения.

Вертолёт UH-60 Black Hawk Источник изображения: lockheedmartin.com

Получателями траншей от ERIP стали:

Албания: $30 млн на закупку вертолётов UH-60;

Босния и Герцеговина: $30,7 млн на вертолёты Bell Huey II.

Хорватия: $25 млн на боевые машины Bradley;

Северная Македония: $30 млн на бронетранспортёры Stryker;

Словакия: $50 млн на вертолёты UH-60;

Греция: $25 млн на БМП Bradley или бронетранспортёры M1117 (выбор ещё не сделан);

Литва: $30 млн на вертолёты UH-60;

Болгария: $56 млн на истребители F-16.

За последние два года Минобороны США выделило около $277 млн на гранты ERIP. Эти относительно небольшие вливания помогли американским производителям оружия получить контрактов на сумму примерно $2,5 млрд. Теперь же грантовую схему изменят на «целевые инвестиции», что, по мнению Госдепа, должно улучшить механизм стимулирования закупок американского вооружения. Деньги будут выделяться на покупку конкретных видов техники и оружия.