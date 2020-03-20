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Российская газета

Названы преимущества российского танка Т-90 перед Abrams

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Источник изображения: rg.ru

Американские СМИ, сравнивая Т-90 с западными аналогами, пришли к выводу о том, что российский танк обладает рядом преимуществ.

За надежность, простоту и доступность The National Interest даже образно называет Т-90 автоматом Калашникова среди российских танков.

"Т-90 и связанные с ним версии являются, возможно, лучшими танками из действующего российского арсенала. Относительно современные, они обладают многоуровневой защитой и большими возможностями, легко модернизируются и продолжают поступать в армии всего мира", - говорится в публикации.

Как отмечает издание, семейство танков T-90 представляет собой смесь старого и нового, легкодоступного и продвинутого. Но при их производстве используется традиционный подход, благодаря которому машина получилась приземистой и низкопрофильной, а значит в бою она окажется менее уязвимой целью. При этом автоматически заряжаемая пушка позволяет сократить членов экипажа. В результате российский танк рассчитан лишь на трех человек. Это также влияет на компактные размеры машины. Особенно если сравнивать Т-90 с более тяжелыми и громоздкими американскими и германскими танками M1 Abrams и Leopard, для которых требуется экипаж из четырех человек.

"Одной из самых сильных сторон Т-90 является его цена. Хотя стоимость новой модели T-90МС составляет около 4,5 миллионов долларов, более ранние версии по-прежнему доступны для покупки и и стоят значительно дешевле, примерно 2,5-3,5 миллиона долларов", - пишет The National Interest.

При этом отмечается, что доступный по цене танк имеет надежную защиту. В качестве примера приводится случай в Сирии, запечатленный на видео. В Т-90 попала американская противотанковая ракета, выпущенная из комплекса TOW. Однако установленная на танке система динамической защиты "Контакт-5" спасла машину.

"Неплохо для экспортного танка", - отмечает автор материала. На примере Т-90 он описывает одну из сильных сторон российского экспорта вооружений: вместо того, чтобы концентрироваться на продаже новейшего оружия, Россия создало семейство танков Т-90 на основе проверенных технологий, которые постепенно используются на компактных и доступных платформах.

"Эта стратегия, очевидно, сработала: Т-90 и связанные с ним модели были экспортированы в Алжир, Азербайджан, Индию, Ирак, Ливию, Сирию, Туркменистан, Уганду и Вьетнам", - отмечает американское издание.

При этом в публикации говорится о том, что новый вариант Т-90МС обладает улучшенной мобильностью и управляемостью. Сохраняя низкий силуэт, оптимальный вес и способность преодолевать сложные препятствия на большой скорости, T-90МС приобрел современный уровень защиты и живучести.


Руслан Мельников

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