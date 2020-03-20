«Изучим вопрос»: что будет с призывом в армию из-за коронавируса

Коронавирус ставит вопрос о весеннем призыве

Кремль изучит вопрос возможного переноса весеннего призыва в российскую армию - 2020. Это связано с продолжающимся распространением в России коронавирусной инфекции. Как может выглядеть призыв и увольнение в запас при таких обстоятельствах, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

На вопрос о возможном переносе весеннего призыва в российскую армию в текущем году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в Министерство обороны».

Весенний призыв в армию в России обычно начинается 1 апреля и длится до 15 июля. Соответствующий указ глава российского государства - «О призыве в апреле-июле 2020 года граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» - обычно подписывает в конце марта.

Год назад, в апреле-июле 2019 года на военную службу было призвано около 135 тыс. человек. Соответственно, примерно такое же количество солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, надо уволить в запас в апреле-июле 2020 года. В свою очередь, аналогичное количество граждан России в возрасте от 18 до 27 лет надо призвать с 1 апреля по 15 июля этого года на военную службу.

Возникает вполне естественный вопрос - как осуществлять очередной призыв на военную службу, если распространение коронавирусной инфекции в России принятыми мерами сдержать не удастся и в стране разразится самая настоящая эпидемия.

Гарантии от подобного развития событий пока никто не дает. Только за истекшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 30 человек, 20 из них - в Москве. 19 марта стало известно о первой смерти в Москве пациентки с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Поэтому ограничительные меры правительство РФ при необходимости может существенно усилить.

Что касается призыва, то, собственно говоря, альтернатив в этом плане не так уж и много.

Разумеется, в условиях эпидемии можно приостановить увольнение в запас весеннего призыва 2019 года. Но после 15 июля удерживать военнослужащих срочной службы на военной службе будет весьма проблематично.

Если же весенний призыв 2019 года из рядов российской армии уволить, а взамен никого до окончания эпидемии не призывать, то боеготовность и боеспособность Вооруженных сил России существенно снизится. Ситуация при таком развитии событий на первый взгляд выглядит патовой.

Попытаемся рассмотреть наиболее реалистичный сценарий, связанный с весенним призывом 2020 года. Надо полагать, что основные призывные мероприятия будут по возможности отодвинуты на начало календарного лета. К этому времени обстановка с распространением коронавирусной инфекции может и стабилизироваться.

Если же события будут развиваться по самому неблагоприятному сценарию, то все равно - увольнять в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки, надо, и в то же время крайне необходимо осуществлять призыв 2020 года.

В этом случае призывные мероприятия, скорее всего, могут принять характер специальной операции. Источник «Газеты.Ru» в Главном организационно-мобилизационном управлении Генштаба ВС РФ пояснил, что

в этом случае никакого массового скопления призывников на сборных пунктах (а также их родственников) допускаться не будет. Военнообязанных будут собирать в изолированные помещения небольшими группами (не более 50 человек), немедленно тестировать на наличие COVID-19, отсеивать носителей вируса и транспортом военного ведомства (автомобильным и воздушным) отправлять к месту службы. А уже там для призывников устраивать двухнедельный карантин.

Что касается непосредственно воинских частей и соединений, находящихся в пунктах постоянной дислокации, то в них карантинные мероприятия организовать достаточно просто. Полки и дивизии российской армии в обычное-то время по большей части изолированы от гражданского населения.

Скорее всего, именно по этому сценарию и пройдет весенняя призывная кампания 2020 года.

Что касается военного ведомства, то с его стороны уже официально заявлено, что во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Военные информируют - ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Минобороны сообщает, что осуществляется комплексное информирование военнослужащих и членов их семей о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.

В целях защиты здоровья курсантов, слушателей высших учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерством обороны России реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции.

В военном ведомстве введены дополнительные требования, которые предусматривают отмену межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов,

а также максимальное ограничение увольнений курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений.

Для защиты здоровья воспитанников довузовских образовательных учреждений уже скорректирована учебная программа: весенние каникулы будут отменены, за счет чего учебный год завершится досрочно.

Образовательные и дошкольные организации, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ, переведены на режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения учеников.

Между тем, ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель в своем обращении к нации назвала пандемию самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны. Остается только надеется, что в России распространение инфекции принятыми мерами удастся сдержать.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок