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ЦАМТО

Йенс Столтенберг рассказал о росте расходов на оборону в странах НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

ЦАМТО, 19 марта. Расходы на оборону в странах НАТО в 2019 году выросли на 4,6% в реальном выражении. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил, представляя ежегодный отчет по итогам работы Североатлантического альянса, его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"В 2019 году мы обеспечили дальнейший прогресс в инвестициях в оборону. Расходы на оборону по всему Североатлантическому союзу увеличились на 4,6% в реальном выражении", – цитирует "РИА Новости" Й.Столтенберга.

Он отметил, что в 2019 году Альянс провел исследование о роли НАТО среди 29 стран-союзниц, в нем участвовали порядка 29 тыс. респондентов. "81% населения стран НАТО считает важным военное сотрудничество между Северной Америкой и Европой, 76% считают, что в случае нападения на их страну другие союзники должны их защищать, 64% в случае необходимости вновь проголосовали бы за вхождение их страны в Североатлантический альянс", – рассказал Й.Столтенберг об итогах исследования.

Он также подчеркнул, что последний кризис в связи с распространением коронавируса подтвердил важную роль вооруженных сил в преодолении последствий различного рода бедствий. "Вооруженные силы показали свои возможности при реагировании на такие кризисы, как коронавирус. Военные предоставляют потенциал, который очень полезен в преодолении стихийных бедствий и кризисов вокруг здоровья населения", – сказал генсек НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов Альянса за недостаточные расходы на коллективную оборону. Американский лидер призывал сраны-союзницы довести расходы до 2% ВВП, напоминает "РИА Новости".

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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