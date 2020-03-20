Малоизвестную снайперскую винтовку ТСВ-1 показали на видео

Концерн "Калашников" рассказал о малоизвестной модификации легендарной СВД.

Концерн "Калашников" продолжает цикл, посвященный 100-летию выдающегося советского оружейника Евгения Драгунова. На сей раз опубликовано видео о ТСВ-1 (тренировочная снайперская винтовка). Она была разработана по личной инициативе Евгения Федоровича в конце 1960-х годов. Предназначалась она для массового обучения снайперов.

Как пояснил ведущий инженер-конструктор концерна Сергей Горбунов, винтовка представляет собой гибрид СВД и обычной "мелкашки" ТОЗ-8, знакомой всем советским школьникам.

По массе и эргономике ТСВ-1 близка к СВД. Но ее отличает мелкий калибр. Это значит, стрелять из нее можно было бы не на специальном 100-метровом полигоне, а даже в пистолетном тире длиной 25 метров. К слову, на первые образцы даже ставили пистолетный магазин.

Винтовка была самозарядная, блочного типа, то есть она разбиралась с помощью отвертки на три части. При желании ее можно сложить в сумку.

Ствол у ТСВ-1 короткий, всего 300 мм, и удлинен фальштрубой. Причем, если калибр ствола 5,6 мм, то фальштрубы - 12-13 мм.

"Войсковых испытаний она не проходила. Ни военные, ни ДОСААФ ей не заинтересовались", - говорит Сергей Горбунов. - "Видимо, в военной концепции того времени не было предусмотрено массовой подготовки снайперов. Предполагалось, что снайпером может стать любой военнослужащий, который умеет хорошо стрелять. Хотя сама блочная система очень интересная. Хоть ты ее в корпус АК засунь, хоть в М-16. Для развлекательно-охотничьего оружия в стиле "милитари" идея неплоха даже в наше время".

Олег Корякин