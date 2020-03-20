Видео: хуситы разгромили просаудовские силы в районе Эль-Хазма

Войска хуситов - движения "Ансар Аллах" - нанесли катастрофическое поражение формированиям просаудовского президента Хади. К началу марта ими отбит считающийся стратегически важным город Эль-Хазм - административный центр провинции Эль-Джауф.

Operation Fa'amkan Minhum in #Jawf:

Houthi forces can be seen using some of seized Saudi armored vehicle to ambush behind enemy lines during a rural battle. pic.twitter.com/DtVflThoaU — Tony Toh (@tonytohcy) March 18, 2020

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, особенностью этой операции стало активное применение хуситами трофейных бронеавтомобилей типа MRAP для штурма опорных пунктов противника. Они перебрасывали атакующую пехоту буквально вплотную к позициям.

Перед этим оборона противника накрывалась огнем артиллерии, гаубиц и минометов, реактивных установок. Также в боях широко использовались танки, боевые машины пехоты.

Наступающая сторона методично уничтожала центры сопротивления. При этом обороняющиеся не демонстрировали стойкости, быстро сбегали или сдавались.

Боевые самолеты и вертолеты Саудовской Аравии не смогли оказать эффективной поддержки терпящим поражение подразделениям. Понеся потери от зенитных комплексов, авиация в настоящее время старается держаться на больших высотах.

Эффективнее работают беспилотные летательные аппараты, наносящие удары по отдельным, не прикрытым ПВО группам пехоты.

В среду хуситы обнародовали видеокадры захваченных трофеев. Им досталось большое количество боевой техники и боеприпасов. В том числе 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", гаубицы Д-30, танки Т-55, Т-62, БМП-2, БТР Ratel, различные бронеавтомобили.

"В число захваченных боевых машин попала редкая для Йемена реактивная система залпового огня на базе "Камаза". Такие РСЗО поставлялись в эту страну еще до начала вооруженного конфликта, и, похоже, большая часть досталась хадистам", - отмечает Лямин.

#Yemen Breaking: The video released by pro-Houthi military media shows that a large number of military equipment, weapons and ammunition was seized by Houthi-led forces in the operation in Al-Jawf. Saudi once again proved itself as the largest arms supplier of Houthis. /2 pic.twitter.com/KMEFwBlLSh — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) March 18, 2020

Алексей Брусилов