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Интерфакс-АВН

НАТО продолжает контакты с Россией, но считает ее поведение дестабилизирующим

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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - НАТО сохраняет приверженность сочетанию сдерживания и диалога в отношении России, при этом альянс беспокоит дестабилизирующее поведение Москвы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ежегодном докладе.

"Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - говорится в докладе.

По оценке Столтенберга, на международной безопасности пагубно сказываются "агрессивные действия России на Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик".

При этом альянс уделяет внимание контактам в рамках Совета Россия - НАТО, отмечает Столтенберг. "НАТО продолжает использовать Совет Россия - НАТО ка платформу для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", - говорится в докладе.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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