Saab обеспечит поддержку РЛС артиллерийской разведки ARTHUR ВС Великобритании

ЦАМТО, 19 марта. Шведская компания Saab объявила о подписании с Минобороны Великобритании контракта на продление срока эксплуатации и обслуживание состоящих на вооружении СВ страны РЛС артиллерийской разведки ARTHUR (ARTillery Hunting Radar).

Стоимость заказа составляет 482 млн. швед. крон (около 48 млн. долл.). Планируется, что работы по продлению срока эксплуатации будут выполнены в период 2022-2023 гг. Контракт на обслуживание охватывает период с 2020 по 2026 гг. Работы в рамках контракта Saab будет выполнять на предприятии в Гетеборге (Швеция), а также на базе Марн Бэракс (Каттерик, Великобритания), где размещен 5-й полк королевской артиллерии Сухопутных войск Великобритании.

Продление срока эксплуатации будет представлять собой программу предотвращения устаревания систем путем внедрения современных технологий, гарантирующих возможность эффективного применения ARTHUR для выполнения задач контрбатарейной борьбы и противодействия ракетному, артиллерийскому и минометному обстрелу вплоть до прекращения их эксплуатации.

Компания Saab поставила в Великобританию первые системы ARTHUR (носит британское обозначение Mobile Artillery Monitoring Battlefield Asset – MAMBA) около 17 лет назад – в 2003 году. РЛС состоят на вооружении 5-го полка королевской артиллерии Сухопутных войск. Системы применялись в ходе операций в Ираке и Афганистане.

Автономный комплекс ARTHUR предназначен для обнаружения в сложных метеоусловиях позиций артиллерийских средств противника, передачи их координат на свои средства огневого поражения для ведения контрбатарейной борьбы, корректировки артиллерийского огня своих сил. РЛС также может использоваться для защиты подразделений в составе систем противодействия ракетному, артиллерийскому и минометному обстрелу (C-RAM). РЛС оснащена пассивной фазированной антенной решеткой для увеличения эффективности применения в боевой обстановке. Станция размешена на самоходном шасси, позволяет обнаруживать более 100 объектов в минуту в секторе 120 град. на дальностях до 60 км. На развертывание системы на позиции требуется 2 мин.

РЛС артиллерийской разведки ARTHUR применяются ВС Швеции, Великобритании, Норвегии, Греции, Чехии, Италии, Испании и Республики Корея.