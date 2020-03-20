В прессе Германии заявления о коронавирусе сравнили с оружием пропаганды

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В западной прессе вышла весьма резонансная статья, которая посвящена проблематике коронавируса. Речь идёт о публикации обозревателя издания Die Zeit Штеффена Рихтера. Пожалуй, впервые в западных медиа поднимается вопрос об использовании информации о коронавирусе как об оружии пропаганды.

Рихтер напоминает о том, что в последнее время в США участились заявления высокопоставленных лиц (вплоть до президента), где Китай обвиняется в преждевременном снятии карантина и чуть ли не целенаправленном распространении болезни за пределы Уханя.

Автор отмечает, что такие американские заявления стали ответом на «китайские пропагандистские заявления», в которых американские военные были обвинены в возможном ввозе COVID-19 в провинцию Хубэй. Пекин тогда никаких доказательств не предоставил, и в США, которые сами не особенно любят оперировать доказательствами своих слов, это вызвало возмущение.

Из материала:

Соединенные Штаты попытались дискредитировать усилия китайского правительства по борьбе с распространением вируса, в ответ на это Пекин пообещал ответные меры везде, где ущемляются интересы Китая.

Штеффен Рихтер отмечает следующий факт: президент США Дональд Трамп уже многократно в своих выступлениях и твитах использовал термин «китайский коронавирус» и «вирус из Китая».

Рихтер:

Такими словами Трамп как бы дразнит Китай и пытается объявить миру о том, что именно Китай виновен в пандемии.

Обращают на себя внимание комментарии рядовых немцев по материалам статьи.

Я иногда задаюсь вопросом, а какие «лидеры» сейчас вообще находятся у руля современного мира? По-моему, Трамп – худший, кто когда-либо был избран. Я даже готов похвалить нашу госпожу канцлер за её сдержанность по этому вопросу, даже если кому-то её речи покажутся скучными.

Трамп встретился с критикой как противник глобализма. Но если каждый локальный кризис станет глобальным из-за той самой глобализации, мы скоро окажемся в режиме постоянного кризиса. Не очень хорошая жизнь.

Китай пережил кризис, и вскоре именно он, а не американцы, скорее всего, поможет нам во многих областях.