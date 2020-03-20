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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о присяге для росгвардейцев

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Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.

Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Как отмечают депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.

"Аналогичный порядок принятия присяги и текст присяги должен быть установлен и для сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции", - отмечают депутаты.
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