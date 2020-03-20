Комитет Госдумы поддержал проект о присяге для росгвардейцев

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении присяги для сотрудников Росгвардии и порядке ее принесения.
Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Как отмечают депутаты в пояснительной записке, по действующему законодательству в госорганах, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, военнослужащие приносят военную присягу, а лица, имеющие классные чины, - присягу. Отмечается, что порядок приведения к присяге и ее текст для лиц устанавливается "отраслевыми" федеральными законами (МВД, ФСИН, ФТС, ФПС МЧС, ФССП). Кроме того, присягу также приносят судьи, прокуроры и сотрудники СК РФ.