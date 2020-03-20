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Российская газета

National Interest объяснил секрет успеха и долголетия Су-27

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Источник изображения: rg.ru

В США объяснили, почему истребитель Су-27 стал долгожителем


Журнал The National Interest задался вопросом, почему истребитель Су-27, созданный в разгар холодной войны, до сих пор не отправился на пенсию.

Как поясняет обозреватель Калеб Ларсон, он создавался в рамках теории смешанного воздушного боя, когда большое количество недорогих и менее способных самолетов дополнялось меньшим числом более продвинутых и дорогих машин.

Такая компоновка служит в качестве множителя силы, позволяя использовать общее количество истребителей так же эффективно, как и самую лучшую их часть.

Дополнением к Су-27 стал МиГ-29, который по аэродинамической схеме схож с ним, но меньше и не так работоспособен.

Су-27 был разработан как прямой конкурент американским самолетам семейства F-14 и F-15. Это отражено в его конструкции. Максимальная скорость истребителя составляет около 2,35 Маха, а для ракет и бомб он имеет десять точек подвески.

Являясь дальнемагистральным истребителем превосходства в воздухе, Су-27 предназначался для охраны границ Советского Союза от вторжений американских бомбардировщиков, а также был многоцелевым истребителем.

Помимо этого его можно было использовать для сопровождения советских дальних бомбардировщиков, таких как Ту-160, Ту-22М и Ту-95.

В главе "Порхает как бабочка, жалит как пчела" автор отмечает, что Су-27 исключительно маневренный. Не случайно на более продвинутых его моделях летает пилотажная группа "Русские витязи". Он способен выполнять такие фигуры как "Кобра Пугачева".

Истребителю Су-27, как и многой другой советской военной технике, за счет постепенного усовершенствования увеличили срок службы.

Существует также головокружительно широкий спектр вариантов Су-27, разработанных как для Советского Союза, так и для Российской Федерации, а также на экспорт.

Представители семейства "Фланкеров" существенно модернизированы по сравнению с первоначальной конструкцией Су-27. Они отличаются улучшенной авионикой, увеличенной дальностью полета или дополнительными возможностями, такими как штурмовая атака наземных целей.

В этом и заключается успех Су-27: способный и маневренный истребитель, который шаг за шагом совершенствуется, превращаясь в широкое семейство самолетов. Их эксплуатируют по сей день как в странах бывшего Варшавского договора, так на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке.

Несмотря на широкое распространение самолетов-невидимок, Су-27 скорее всего останется на вооружении государств, находящихся в зоне менее интенсивных конфликтов, не имеющих своих стелс-истребителей и современных средств ПВО.


Олег Корякин

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Страны
Польша
Россия
США
Продукция
F-15
МиГ-29
Су-27
Су-27СК
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
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