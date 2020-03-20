В Сирии найдено место гибели Героя России Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб военнослужащие 25-й бригады правительственных войск освободили территорию около поселка Массеран, где принял последний бой Герой России Роман Филипов.

Пилотируемый майором штурмовик Су-25СМ был сбит террористами из ПЗРК, но офицер не пожелал сдаваться в плен, отстреливался и подорвал себя гранатой РГД-5.

Как сообщает телеканал Россия-1, место гибели российского офицера располагается в семи километрах от зоны разграничения правительственных сил и боевиков. В поисковых мероприятиях участвовали бойцы сирийской армии и российские журналисты. Поиск был затруднен из-за сложного ландшафта и отсутствия ярких примет на местности.

Однако, участники поисковой группы напечатали стоп-кадры с видео, которое распространяли террористы и сверяли "каждый валун и каждое дерево".

Напомним, что 3 февраля 2018 года над поселком Телль-Дебес штурмовик гвардии майора Романа Филипова был сбит из ПЗРК. Летчик до последней минуты пытался удержать самолет в воздухе и покинул его лишь в последнюю минуту.

Увидев в небе парашют, боевики попытались расстрелять пилота, но ведомый Филипова прикрыл командира огнем с воздуха и сжег две машины террористов.

Майору удалось благополучно приземлиться, но террористы попытались взять офицера в плен. Роман Филипов отстреливался из пистолета и, получив ранение, подорвал себя гранатой со словами: "Это вам за пацанов".

Николай Грищенко