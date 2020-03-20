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Военное обозрение

Первая база США в Ираке полностью перешла под контроль иракской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Первая американская военная база, расположенная на территории Ирака, полностью перешла под контроль иракской армии. Об этом в четверг сообщил иракский телеканал "Ас-Сумария".

По данным телеканала, международная коалиция, возглавляемая США по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в России), в четверг передала представителям иракской армии военную базу "Аль-Каим", которая ранее использовалась войсками международной антитеррористической коалиции. Уточняется, что передача прошла официально, а не просто на словах. При этом телеканал обращает внимание на то, что иракские военные начали прибывать на данную базу за несколько дней до ее официальной передачи, когда американцы еще не полностью вывели оттуда свой военный контингент.

Ранее сообщалось, что силы коалиции покинут базу в Аль-Каиме, авиабазу "Карайя" ("Ки-Вест") к югу от Мосула и авиабазу в Киркуке, известную как "Кэмп Ренегэйд". Причиной этого в СЕНТКОМ назвали "победу над "ИГ", однако военные эксперты склоняются к мнению, что основной причиной передислокации сил и средств коалиции во главе с США стали проведенные обстрелы военных баз Эт-Танж (дважды) и Бесмайя.

Отметим, что США не выводят свои силы из Ирака, а лишь передислоцируют их на другие военные базы и блок-посты.

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Страны
Ирак
Россия
США
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