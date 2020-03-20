Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин

ЦАМТО, 19 марта. Количественный состав подводного флота ВМФ России в этом году может увеличиться до 80 субмарин, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

Сейчас в боевом составе флота насчитывается более 70 подводных лодок различного назначения.

"Точное количество подлодок в боевом составе флота подсчитать достаточно проблематично, так как некоторые находятся на консервации, некоторые готовятся к утилизации, новые же подлодки приходят на смену старым проектам, но их сроки передачи флоту тоже меняются", – пояснил собеседник агентства.

Он напомнил, что в этом году ВМФ должен получить четыре атомные подлодки и одну дизельную: два РПКСН проекта "Борей-А", две многоцелевые АПЛ класса "Ясень-М" и одну ДЭПЛ "Варшавянка".

"Если планы по сдаче этих лодок на этот год будут реализованы, то количественный состав подводного флота ВМФ России составит порядка 80 субмарин", – заключил источник "РИА Новости".