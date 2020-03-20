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BAE Systems разработает новую ГСН для ракет-перехватчиков THAAD

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Тестовый запуск системы THAAD
Тестовый запуск системы THAAD.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/The U. S. Army

ЦАМТО, 19 марта. Компания BAE Systems объявила о подписании с Lockheed Martin контракта на проектирование и производство ИК ГСН нового поколения для оснащения ракет-перехватчиков системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Разработка новой ГСН должна расширить возможность системы ПРО по перехвату угроз и повысить ее технологичность.

По заявлению директора программы THAAD в BAE Systems Барри Йидона (Barry Yeadon), ГСН ракеты THAAD является ключевым продуктом в портфеле высокоточных боеприпасов компании. Она демонстрирует возможности BAE Systems поставлять передовые системы наведения для высокоточных боеприпасов.

Система ПРО THAAD предназначена для перехвата баллистических ракет противника. Ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивающей поражение цели методом прямого удара (hit-to-kill) на конечной фазе полета.

ИК ГСН компании BAE Systems формирует ИК-изображение, обеспечивающее наведение перехватчика на цель, поражение боевых блоков ракет, как в космическом пространстве, так и в атмосфере. На текущий момент компания поставила более 500 ГСН для перехватчиков THAAD.

ГСН ракет THAAD собираются, интегрируются и тестируются на предприятиях компании BAE Systems в Нашуа (шт.Нью-Гемпшир) и Эндикотте (шт Нью-Йорк). Часть работ по проектированию технологии ГСН следующего поколения будет выполнена в Хантсвилле (шт.Алабама).

Комплексы THAAD являются компонентом интегрированной эшелонированной системы противоракетной обороны США. Возможность перехвата на большой высоте позволяет снизить боевую эффективность баллистических ракет противника, за счет уничтожения их до достижения земной поверхности, а кинетическая боевая часть минимизирует риск детонации боеголовки. Комплекс может взаимодействовать с другими элементами эшелонированной системы ПРО, выполнять задачи совместно с ЗРК "Пэтриот" PAC-3, "Иджис", средствами обнаружения передового базирования и системой боевого управления, контроля и связи C2BMC (Command, Control, Battle Management, and Communications).

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Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Иджис
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
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