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ЦАМТО

В Дальневосточное ВОКУ поступили новые автоматы Калашникова с комплектом модернизации "Обвес"

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Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М
Модернизация автоматов АК-74 и АК-74М.
Источник изображения: Концерн "Калашников", МО РФ

ЦАМТО, 19 марта. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила крупная партия автоматов АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК "Обвес".

Новое оружие отличается повышенной эргономикой, наличием съемного дополнительного оборудования и другими характеристиками, значительно повышающими эффективность применения проверенного временем автомата.

Комплект "Обвес" предусматривает использование нового телескопического приклада, цевья и крышки ствольной коробки. Автомат оснащен кронштейном с планкой "Пикатинни" для быстрого крепления различных прицелов, фонаря, лазерного целеуказателя и другого совместимого оборудования. Автомат оснастили удобными рукоятками и магазином, а также возможностью дополнительной установки тактического ухвата в передней части оружия.

Курсанты уже приступили к использованию современного оружия. По отзывам преподавателей кафедры вооружения и стрельбы училища, новое оружие значительно повышает удобство и функционал его использования, что в целом повышает скорость, меткость и кучность стрельбы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
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