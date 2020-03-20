Помпео: Власти Китая выпустили из Уханя сотни тысяч заражённых

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В начале эпидемии коронавируса в Китае, власти страны позволили выехать из Уханя "сотням тысяч зараженных". С таким утверждением выступил госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.

По утверждению главы американского госдепа, действия китайских властей привели к возникновению опасности для всего мира, так как они (власти) знали о риске заражения, но ничего не предпринимали, позволив выехать из страны сотням тысяч зараженных.

Они (власти Китая - прим ВО) потратили впустую важные первые дни в начале, позволив сотням тысяч людей уехать из Уханя и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают. Они пытались не допустить распространения информации (...) вместо того, чтобы попытаться по настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир

- заявил Помпео.

Отвечая на вопрос журналиста, заслуживает ли доверия информация о вирусе, которую сейчас предоставляет Пекин, Помпео заявил, что это один из самых важных вопросов, но США не может направить туда медиков для изучения на месте.

В самом начале мы предложили направить туда лучших американских экспертов для оказания помощи им и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Нам не разрешили въезд

- пояснил он, добавив, что власти Китая не были в достаточной мере открыты для диалога.

Они не были в достаточной мере транспарентны (открыты к диалогу - прим. ВО), есть риск, что если мы не исправим это, если мы не докопаемся до сути, это может повториться. Возможно, не в такой форме, возможно, не именно так, но важна транспарентность

- подчеркнул глава госдепа США.