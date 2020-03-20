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Военно-промышленный курьер

Пентагон приостановил «кошмар» под польским Редзиково

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Источник изображения: vpk-news.ru

США официально приостановили финансирование строительства противоракетного комплекса в польском Редзиково, рассматривая возможность расторжения контракта с основным подрядчиком.

Местное издание Głos Pomorza называет эпопею со строительством американском базы Редзиково - «кошмаром». Стройка началась ещё в 2016 году. Тогда представители Пентагона, презентовавшие проект в Польше, уверяли, что противоракетный комплекс будет готов к 2018 году и станет «венцом архитектуры ПРО НАТО в Европу». Однако на дворе 2020 год, и финансирование прекращено.

По словам конгрессмена США Майка Роджерса, инженерный корпус армии США отказался платить подрядчику, которым выступает шотландская строительная компания John Wood Group, которая в свою очередь указывает на технические трудности, связанные со строительством, и проблемы с субподрядчиками. К тому же стоимость строительства увеличилась на 90 млн долларов по сравнению с запланированными 186 млн долларов.

Новый срок ввода в эксплуатацию - 2022 год.

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Страны
Польша
США
Проекты
2020-й год
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