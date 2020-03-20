Россия укрепляет позиции ВКС в Сирии

В Сирии вскоре появится ещё одна крупная российская авиабаза.

Россия начала строительство на севере Сирии еще одного крупнейшего военного аэродрома. По всем признакам он будет оснащен еще лучше, чем авиабаза Хмеймим. Указанные сведения подтверждаются спутниковыми снимками.

По данным информационных источников, российская авиабаза в городе Камышлы, расположенном в провинции Хасака, подготовлена для приёма боевых самолётов. Пока что на ней размещаются ударные и военно-транспортные вертолеты ВКС РФ, принимающие участие в совместном российско-турецком патрулировании.

Охрана авиабазы осуществляется современными средствами противовоздушной обороны ЗРПК «Панцирь-С1», которые способны поражать не только низколетящие цели, но и удары крылатых ракет. Кроме того, появились сведения о размещении на аэродроме ЗРК «Тор».

На фотографиях, сделанных из космоса, можно увидеть, что на авиабазе Камышлы в настоящее время находятся четыре боевых вертолета, хотя ранее здесь приземлялись штурмовики Су-25М3 и военно-транспортные самолёты Ил-76 ВКС РФ.

По мнению экспертов, говорит Free News, развертывание базы на северо-востоке арабской республики говорит о том, что российские военные, в связи с уходом американцев из восточной части Сирии, намерены взять под контроль эту территорию.