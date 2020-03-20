Стали известны новые подробности операции по ликвидации бен Ладена

Участвовавшие в операции по уничтожению международного террориста Усамы бен Ладена американские вертолеты CH-47 Chinook могли пострадать от атак пакистанских истребителей F-16. Об этом изданию Military Times сообщил пилот одного из вертолетов, старший уорент-офицер в отставке Дуглас Энглен.

В 2011 году американский пилот служил в 160-м отдельном авиационном полку специальных операций SOAR и считался одним из самых опытных летчиков. Только в Ираке и Афганистане он совершил более 2500 боевых вылетов. Из семи тысяч часов налета - более половины пришлись на ночные часы.

По его словам, в операции под названием "Копье Нептуна" участвовали два вертолета MH-60 Black Hawk. На их борту находились 23 "морских котика", переводчик и овчарка для поиска потайных комнат. Следом за ними вылетели и четыре тяжелых транспортных вертолета Chinook. Два остались с афганской стороны границы, а два с еще 25 коммандос приземлились в безлюдной долине в Пакистане и с включенными двигателями ждали дальнейших вводных.

Перед полетом вертолетчики сдали награды, документы и личные вещи, в том числе обручальные кольца. При себе пилоты имели лишь табельное оружие, аварийный запас вещей, деньги и сигары для обмена с местными жителями.

Когда один из вертолетов Black Hawk с "морскими котиками" упал на ограду поместья Усамы бен Ладена, то именно CH-47 Дугласа Энглена был направлен для эвакуации спецназа. По его словам, из-за режима секретности лететь пришлось на низкой высоте, чтобы не быть обнаруженными радарами и военными Пакистана.

Погрузка коммандос в Chinook заняла около 25 минут. На обратном пути в афганский город Джелалабад одинокий вертолет Энглена трижды был атакован пакистанским истребителем F-16. Однако радиоэлектронное оборудование вертолета и пилотирование на малой скорости и низкой высоте позволило пилоту США уклониться от атак реактивного истребителя.

- Он искал и охотился за мной, и три раза был очень близок к тому, чтобы действительно запустить ракету, - сказал Дуглас Энглен.

При этом пилот рассказал, что готовился к подобному варианту событий и заранее готовил свой экипаж к радиоэлектронной борьбе. О применяемом оборудовании не сообщается.

Legendary special operations aviator reveals bin Laden mission details for the first timehttps://t.co/oS6DRv4ehN pic.twitter.com/0Q2iwlTSIF — Military Times (@MilitaryTimes) March 17, 2020

Николай Грищенко