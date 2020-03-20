Войти
Российская газета

Стали известны новые подробности операции по ликвидации бен Ладена

181
0
0
Источник изображения: Mary L. Gonzalez/wikipedia.org

Участвовавшие в операции по уничтожению международного террориста Усамы бен Ладена американские вертолеты CH-47 Chinook могли пострадать от атак пакистанских истребителей F-16. Об этом изданию Military Times сообщил пилот одного из вертолетов, старший уорент-офицер в отставке Дуглас Энглен.

В 2011 году американский пилот служил в 160-м отдельном авиационном полку специальных операций SOAR и считался одним из самых опытных летчиков. Только в Ираке и Афганистане он совершил более 2500 боевых вылетов. Из семи тысяч часов налета - более половины пришлись на ночные часы.

По его словам, в операции под названием "Копье Нептуна" участвовали два вертолета MH-60 Black Hawk. На их борту находились 23 "морских котика", переводчик и овчарка для поиска потайных комнат. Следом за ними вылетели и четыре тяжелых транспортных вертолета Chinook. Два остались с афганской стороны границы, а два с еще 25 коммандос приземлились в безлюдной долине в Пакистане и с включенными двигателями ждали дальнейших вводных.

Перед полетом вертолетчики сдали награды, документы и личные вещи, в том числе обручальные кольца. При себе пилоты имели лишь табельное оружие, аварийный запас вещей, деньги и сигары для обмена с местными жителями.

Когда один из вертолетов Black Hawk с "морскими котиками" упал на ограду поместья Усамы бен Ладена, то именно CH-47 Дугласа Энглена был направлен для эвакуации спецназа. По его словам, из-за режима секретности лететь пришлось на низкой высоте, чтобы не быть обнаруженными радарами и военными Пакистана.

Погрузка коммандос в Chinook заняла около 25 минут. На обратном пути в афганский город Джелалабад одинокий вертолет Энглена трижды был атакован пакистанским истребителем F-16. Однако радиоэлектронное оборудование вертолета и пилотирование на малой скорости и низкой высоте позволило пилоту США уклониться от атак реактивного истребителя.

- Он искал и охотился за мной, и три раза был очень близок к тому, чтобы действительно запустить ракету, - сказал Дуглас Энглен.

При этом пилот рассказал, что готовился к подобному варианту событий и заранее готовил свой экипаж к радиоэлектронной борьбе. О применяемом оборудовании не сообщается.



Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Пакистан
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
F-16
SH-60
UH-60
Похожие новости
19.03.2020
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
16.01.2013
Мировой рынок вооружений: взгляд из Вашингтона
05.09.2012
Мировая торговля оружием набирает обороты
18.11.2010
Итоги уходящего
11.11.2010
США отчитались о военном экспорте в 2010 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе