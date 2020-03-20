Подготовку новейших танков Т-90М к параду в Москве сняли на видео

Новейшие Т-90М подготовлены к участию в параде на Красной площади. Общественное телевидение России продемонстрировало видеокадры из малярно-сдаточного цеха нижнетагильского Уралвагонзавода (в госкорпорацию "Ростех").

Основные боевые танки запечатлены без гусеничных лент - их подкрашивают, собирают и доукомплектовывают. Можно разглядеть некоторые отличия по сравнению с экспортной версией. Например, значительно усилена конструкция кормовой части башни, изменены надгусеничные полки.

Танкисты, которым предстоит эксплуатировать эту боевую технику, обязательно оценят внедрение противоскользящего покрытия, которое до этого было опробовано на перспективных Т-14.

Т-90М в настоящее время является одним из самых совершенных серийно выпускаемых танков в мире. Его основное многослойное бронирование, усиленное универсальной модульной динамической защитой "Реликт", способно эффективно противостоять зарубежным высокоскоростным бронебойным подкалиберным снарядам, а также управляемым ракетам и реактивным гранатам.

125-мм пушка - пусковая установка способна применять широкую номенклатуру различных боеприпасов, в том числе наводимые по лучу лазера снаряды. Для борьбы с живой силой имеется спаренный 7,62-мм пулемет.

Дистанционно управляемая 12,7-мм установка может работать как по воздушным, так и по наземным целям.

Имеющаяся система управления огнем дает возможность применения вооружения наводчиком-оператором и командиром машины в любое время суток.

Дизельный многотопливный двигатель мощностью 1130 л.с. обеспечивает высокие характеристики подвижности. Запас хода по топливу доходит до 550 км.

Ранее сообщалось, что в параде на Красной площади также примут участие Т-34, Т-72Б3 образца 2016 года, газотурбинные Т-80БВМ и перспективные Т-14.

Алексей Моисеев