Войти
Российская газета

В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар

187
0
0
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Hunini/wikimedia.org

Компания Raytheon из США завершила первый этап испытаний радиолокационной станции для зенитного ракетного комплекса Patriot. Эта станция может обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые цели.

Raytheon разрабатывает радар с осени 2019 года, сообщает пресс-служба компании. Проект называется LTAMDS. Его задачи - организовать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

В ходе первого этапа испытаний специалисты протестировали настройку приемо-передающих модулей, проконтролировали деятельность с симуляцией различных целей. Испытания признали успешными.

На следующих этапах испытаний разработчики соберут элементы радара и будут его тестировать уже на реальных мишенях. Специалисты отмечают, что радар сможет одновременно обнаруживать и отслеживать несколько объектов.

Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Используется в качестве универсального средства противовоздушной обороны. Он может работать на расстоянии до 180 километров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
19.03.2020
В США прошли испытания нового радара для ЗРК Patriot
10.09.2019
В США разрабатываются перехватчики гиперзвуковых ракет
31.10.2016
Летающие роботы наступают
25.11.2014
Экспортная орбита
16.07.2010
Гонка щитов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе