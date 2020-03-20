В США испытали способный обнаружить гиперзвуковые объекты радар

Компания Raytheon из США завершила первый этап испытаний радиолокационной станции для зенитного ракетного комплекса Patriot. Эта станция может обнаруживать и сопровождать гиперзвуковые цели.

Raytheon разрабатывает радар с осени 2019 года, сообщает пресс-служба компании. Проект называется LTAMDS. Его задачи - организовать единую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

В ходе первого этапа испытаний специалисты протестировали настройку приемо-передающих модулей, проконтролировали деятельность с симуляцией различных целей. Испытания признали успешными.

На следующих этапах испытаний разработчики соберут элементы радара и будут его тестировать уже на реальных мишенях. Специалисты отмечают, что радар сможет одновременно обнаруживать и отслеживать несколько объектов.

Новый радар, способный распознать гиперзвуковые цели, Raytheon планирует передать военным в 2022 году.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Используется в качестве универсального средства противовоздушной обороны. Он может работать на расстоянии до 180 километров.

Светлана Цыганкова