"Ростех" разработал работающие через ионосферу корабельные антенны связи

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Разработка нового поколения приемных и передающих антенн для надводных кораблей и береговых центров связи завершена в России, сообщает госкорпорация "Ростех".

"Антенны зенитного излучения повышают качество корабельной связи, уменьшая влияние электрических свойств земли, волнения моря и рельефа местности. Аппаратура предназначена для передачи сигнала при помощи ионосферы. Излучение, направленное в зенит, отражается от верхнего слоя атмосферы под малыми углами и плотно накрывает зону в радиусе до 800 км", - говорится в сообщении госкорпорации.

Оборудование может использоваться для организации радиосвязи в помехозащищенных режимах, его широкополосность повышает устойчивость приема и передачи сигнала. Новинка может использоваться на кораблях в дальнем море или в океанах.

"Большой накопленный опыт используется сейчас в разработках новых корабельных систем связи, которые могут быть применены на кораблях дальней морской и океанской зон плавания", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, слова которого приводятся в сообщении.